O čem se šeptá u Applu: Vision Pro s novým čipem, jarní iPhone a nové smart home příslušenství od Applu

Rozruch kolem podzimní Apple Keynote se pomalu, ale jistě uklidnil, a opět se začíná mluvit o budoucích nových produktech z dílny cupertinské společnosti. Proto bude v dnešním souhrnu řeč hned o třech – o Vision Pro, novém iPhonu a novém příslušenství pro chytrou domácnost.

Vision Pro s čipem M5

Společnost Apple podle dostupných zpráv pracuje na nové verzi svého headsetu Vision Pro, který by měl vstoupit do sériové výroby ve druhé polovině roku 2025. Ve své zprávě to uvádí analytik Ming-Chi Kuo. Nejvýznamnější změnou nového modelu bude údajně zahrnutí čipu M5 z dílny společnosti Apple, což představuje výrazné vylepšení oproti čipu M2, který se nachází v současném Vision Pro. Očekává se, že zvýšení výkonu procesoru výrazně zlepší výpočetní výkon zařízení, zejména s důrazem na integrované funkce Apple Intelligence. Navzdory vylepšenému čipu Kuo hlásí, že ostatní hardwarové specifikace a celkový design Vision Pro zůstanou v podstatě nezměněny. Tento přístup by mohl pomoci společnosti Apple řídit výrobní náklady.Také spekuluje o potenciální integraci pokročilých modelů AI, jako jsou funkce text-to-video podobné Sora od OpenAI, což by mohlo dramaticky zlepšit zážitek z Vision Pro.

Co přinese nový iPhone SE?

Letos na jaře by měla být uvedena na trh čtvrtá generace cenově dostupného iPhonu SE. Čtvrtá generace tohoto kompaktního smartphonu přinese řadu vylepšení a přiblíží se tak svým dražším sourozencům. Očekává se, že nový iPhone SE bude mít podobný design jako aktuální modely iPhone 14. To znamená větší 6,1palcový OLED displej, který nahradí dosavadní menší LCD panel. Srdcem telefonu bude čip A18 Bionic, který zajistí bleskový výkon a plynulý chod všech aplikací. Místo dosavadního Touch ID se objeví pokročilé Face ID pro pohodlné a bezpečné odemknutí telefonu. Dále se dočkáme konektoru USB-C, který nahradí zastaralý Lightning. Spekuluje se také o novém, vylepšeném fotoaparátu a dokonce také o podpoře Apple Intelligence.

Nové příslušenství pro chytrou domácnost

Společnost Apple údajně pracuje na novém zařízení pro chytrou domácnost, které by mohlo být uvedeno na trh již příští rok. Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg by mělo toto zařízení nabídnout podobné funkce jako iPad a sloužit jako centrální ovládací jednotka pro chytrou domácnost. Na chystaném novém produktu by měl běžet operační systém homeOS, což je varianta tvOS. To znamená, že by mělo být možné spouštět na něm aplikace jako Kalendář, Poznámky a Domácnost. Kromě toho by mělo nabídnout také větší displej a výkonnější procesor než současná Apple TV nebo HomePod. Jednou z klíčových vlastností nového zařízení by měla být podpora Apple Intelligence, což znamená, že by zařízení mělo být schopno provádět různé úkoly pomocí umělé inteligence, jako například rozpoznávání hlasu, ovládání chytrých domácích zařízení nebo poskytování informací. Apple na vývoji tohoto zařízení již nějakou dobu pracuje. V lednu tohoto roku byly v kódu iOS objeveny odkazy na homeOS, což potvrdilo jeho existenci. V červnu pak další zdroje potvrdily, že Apple pracuje na alespoň jednom novém zařízení pro chytrou domácnost.