O čem se šeptá u Applu: Větší Mac a displej iPhonu 17

Letošní iPhony řady 16 se teprve nedávno dostaly oficiálně do prodeje, to ale nijak nebrání šíření spekulací a dohadů o iPhonech, které Apple představí na podzim příštího roku – a právě těmto iPhonům bude věnována část našeho dnešního souhrnu. Kromě toho přijde řeč také na rozměrnější Mac.

Vrátí Apple zpět větší Mac?

Společnost Apple před několika lety ukončila výrobu populárního 27″ Macu. Řada uživatelů ale dodnes volá po větším all-in-one jablečném počítači. Zároveň se také objevuje čím dál více spekulací o tom, že by se větší Mac mohl skutečně vrátit na pulty obchodů. Přestože by se mohlo zdát, že největším Macem, který bude k sehnání, bude 24″ model s čipem Apple Silicon, řada zdrojů hovoří o možném návratu 27″ modelu. Mezi tyto zdroje patří například i Mark Gurman z agentury Bloomberg nebo známý analytik Ming-Chi Kuo. Objevují se dokonce spekulace o 32″ Macu s pokročilým mini-LED displejem. Nový větší iMac by samozřejmě byl osazen čipem Apple Silicon. Mark Gurman konkrétně uvedl, že společnost Apple zkoumá možnosti výroby většího Macu, ale zatím není jisté, jestli se bude jednat o Mac osazený čipem M4, nebo zda si na větší model počkáme, a zda tím pádem získá některou z budoucích generací čipů Apple Silicon.

Displej iPhonu 17 Air

V průběhu uplynulého týdne se mimo jiné objevila řada zajímavých informací, týkajících se chystaného iPhonu 17 Air. Ross Young ze společnosti Display Supply Chain Consultants uvedl, že jak standardní iPhone 17, tak i „odlehčený“ iPhone 17 Air by měly disponovat technologií ProMotion. To znamená, že displeje obou zařízení budou schopny zvýšit v případě potřeby obnovovací frekvenci na 120 Hz pro plynulejší procházeníí a přehrávání videí. ProMotion by také umožnil displejům iPhone 17 a iPhone 17 Air snížit obnovovací frekvenci na energeticky úspornější hodnotu. Modely iPhone 13 Pro mohou tuto hodnotu snížit na 10 Hz, zatímco modely iPhone 14 Pro až iPhone 16 Pro mohou jít až na 1 Hz, což umožňuje trvale aktivní displej, který zobrazuje různé prvky uzamčené obrazovky i když je zařízení uzamčeno. Není jasné, zda by iPhone 17 a iPhone 17 Air mohly snížit na 10 Hz nebo 1 Hz. Standardní iPhone 16 a iPhone 16 Plus stále mají 60Hz displeje. Young má dobrou pověst v oblasti informací o budoucích produktech Apple souvisejících s displejem, včetně toho, že byl prvním zdrojem, který odhalil, že iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max budou mít větší 6,3″ a 6,9″ displej.