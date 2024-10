Apple natočil další reklamu na iPhone 16 v Česku, Prahu ale tentokrát vynechal!

Když Apple před pár týdny světu představil novou generaci iPhonů, české jablíčkáře potěšil mimo jiné i tím, že na ně lákal skrze reklamu natočenou zčásti v České republice, primárně pak v Praze. O to víc dokáže překvapit, že i další reklama na iPhone 16 (Pro), konkrétně pak na jeho hlavní novinku ve formě tlačítka Ovládání fotoaparátu byla zčásti natočena v České republice. Praze se však Apple tentokrát vyhnul obloukem a namísto našeho hlavního města zamířil do severních a východních Čech – konkrétně pak do Ústí nad Labem a do Českého ráje.

Ústí nad Labem se na pár vteřin mihne konkrétně od času videa 0:06, kdy přejíždí autobus po mostě a cestující v něm využije Ovládání fotoaparátu pro rychlé zachycení protijedoucího vozu vezoucího dinosaura. Záběr je podle našeho zkoumání v Google Maps zachycen konkrétně z mostu Dr. E. Beneše, který je jednak charakteristický svou konstrukcí a jednak je na něj vidět na kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož věžička je právě v záběru.

Dále se ve videu v čase 0:15 mihly Prachovské skály, kde je telefon využíván ke snímání horolezce, jenž jednu z tamních stěn zdolává. Zde se nicméně už nejedná o nic vyloženě překvapivého. Právě Prachovské skály se totiž objevily i v první reklamě na iPhone 16 a to de facto s totožnými záběry. Apple měl tedy pravděpodobně „jen“ materiál navíc, který se nyní rozhodl využít i do další reklamy. A jelikož se jedná o záběry povedené a funkčnost tlačítka Ovládání fotoaparátu skvěle demonstrující, rozhodně neprohloupil.

Apple si holt pro reklamy Českou republiku za poslední roky skutečně oblíbil a my tak můžeme skrytě doufat v to, že tato obliba přinese své ovoce třeba v podobě otevření prvního Apple Storu. Přeci jen, už je jasné, že o České republice ví dost dobře, když se sem za posledních několik let párkrát pro reklamní účely vrátil.

