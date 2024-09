Reklama na iPhone 16 Pro byla natočena v Česku!

Pokud sledujete dění okolo Applu dlouhodoběji, určitě víte, že v našich luzích a hájích kalifornský gigant v minulosti natočil již řadu reklamních spotů. Vzpomenout můžeme třeba reklamu na iPhone XR či 13 Pro, potažmo jedno z jeho povedených vánočních videí. A jak se zdá, Applu se v Česku zalíbilo natolik, že se zde rozhodl natočit reklamu i letos a to ne jen tak ledajakou. Česká republika a zejména pak Praha se totiž stala dějištěm možná nejdůležitější reklamy Applu letošního roku – konkrétně pak spotu na iPhone 16 Pro, jenž si svou premiéru odbyl teprve včera.

Na to, že se reklama na iPhone 16 Pro natáčela v Česku a zejména pak v Praze, začali upozorňovat v posledních hodinách jablíčkáři zejména na sociálních sítích. Jednoho přispěvatele na X (dříve Twitteru) pak pobavilo, že se reklama natáčela dokonce přímo před jeho bytem. Co se pak týče míst, další přispěvatel upozornil například na stanici metra Jiřího z Poděbrad, seskok z kongresového domu nebo na Obecní dům. Při seskoku z domu si pak lze v pozadí všimnout i ikonického V-Toweru. Kromě Prahy zachytil Apple v reklamě i Prachovské skály v Českém ráji – konkrétně pak na záběrech zachycujících horolezce. A jaká další místa poznáváte v reklamě vy? Dejte nám vědět do komentářů.