Microsoft Office 2024 je tu! Co nového přináší a rozjedete jej i na Macu?

Kancelářský balík Microsoft Office je bezesporu nejznámější, nejoblíbenější a tedy logicky i nejvyužívanější sadou kancelářských aplikací na světě. Microsoft si je tohoto faktu samozřejmě velmi dobře vědom a na aplikacích v Office neustále pracuje, aby uživatelům poskytovaly čím dál tím lepší funkce. Nyní navíc uvolnil verzi 2024, která přináší sérii zajímavých upgradů, ale i kompatibilitu s macOS dokonce podtrženou podporou přizpůsobitelných gest.

Novinky zdůrazněné Microsoftem

Ať už se jedná o e-maily, soubory, osoby nebo události, díky novým vylepšením vyhledávání v aplikaci Outlook můžete lépe najít to, co hledáte. Zvyšte výkon při práci v aplikaci Excel, i když máte otevřeno více sešitů najednou. Uživatelé počítačů Mac si navíc nyní mohou v aplikaci Outlook for Mac přizpůsobit gesta přejetí doleva a doprava pomocí vícedotykového trackpadu nebo magické myši.

V aplikaci Outlook můžete automaticky kontrolovat e-maily na problémy s přístupností pomocí nástroje pro kontrolu přístupnosti. V aplikaci PowerPoint můžete pomocí funkce cameo plynule vkládat živé kamerové přenosy přímo do prezentací nebo nahrávat vyprávění, animace, přechody a inkousty pomocí nahrávacího studia. V aplikaci OneNote si vychutnejte vylepšené možnosti inkoustování včetně zobrazení zaměřeného na pero přes celou obrazovku, které umožňuje využívat k inkoustování celou obrazovku.

V aplikaci Excel získáte přístup k novým funkcím, které vám pomohou snadněji používat text a pole v pracovních listech. Snadno vkládejte obrázky přímo nebo použijte funkci OBRÁZEK pro přidání obrázků beze změny formátování. Vizualizujte různé datové sady pomocí dynamických polí v grafech, které se automaticky aktualizují tak, aby zachytily všechna data, když se pole přepočítají.

Cena a dostupnost

Office 2024 se dodává ve dvou edicích. Office Home 2024 stojí 149,99 USD a obsahuje aplikace Word, Excel, PowerPoint a OneNote pro jeden počítač PC nebo Mac. Office Home & Business 2024 stojí 249,99 USD a obsahuje vše z Office Home 2024 a navíc Outlook a práva na používání aplikací pro komerční účely. Obě edice si můžete zakoupit u prodejců po celém světě a na stránkách Microsoft.com od 1. října 2024.

Pro firmy s pěti a více uživateli je určena edice Office Long Term Servicing Channel (LTSC) 2024, která umožňuje flexibilní nasazení vedle Microsoft 365 pomocí společné sady nástrojů, které zjednodušují správu hybridních prostředí. Office 2024 běží na systémech Windows 10 a 11 a třech nejnovějších verzích systému macOS. Office 2024 vyžaduje účet Microsoft i připojení k internetu.