iPhone 16 Pro ve vaší kapse je výkonnější než Xbox One, přitom je menší než jeho zdroj

Poměrně často slýchám ve svém okolí názory na to, že se technologický svět zpomaluje, tedy minimálně co se týče inovací v klasické spotřební elektronice. Zatímco před lety totiž byly inovace podstatně viditelnější a hmatatelnější, v posledních letech dle některých lidí posouvají své produkty jen velmi pomalu kupředu, přičemž Apple v tomto směru není bohužel výjimkou. Ať už s tímto názorem souzníte či nikoliv, je dobré se čas od času ohlédnout zpět a uvědomit si, kam se vlastně technologie za poslední roky dostaly a že to, o čem se nám ještě před pár lety mohlo tak maximálně jen zdát, je nyní realitou. Jen si ji možná neuvědomujeme tak citelně, jak bychom měli.

Skvělým příkladem je třeba extrémní nárůst výkonu elektroniky. Pokud jste stejně jako já fanoušky herních konzolí a hrajete na nich již nějaký ten pátek, určitě mi dáte za pravdu, když řeknu, že třeba hraní na Xboxech One, potažmo PlayStationech 4 je super zážitek zejména díky tomu, že grafika her, které na nich lze spustit, není vůbec špatná. Pokud jste pak už trochu staršího ročníku, dáte mi za pravdu i v tom, že je skoro až neuvěřitelné, kam se právě videoherní svět za dobu své existence posunul. Docela v živé paměti mám totiž třeba časy, kdy jsem „drtil“ na počítači FIFU 2000 či původní Mafii s tím, že nyní se grafice těchto her spíš smějeme.

A tím se oslím můstkem dostáváme k meritu tohoto článku. Konzole, na kterých jsme před lety hráli a někteří z vás na nich pravděpodobně ještě hrají, jsou totiž ve výsledku v tuto chvíli méně výkonné než nejnovější iPhony. Pokud bychom totiž porovnali grafický výkon v Tflops Xboxu One (S) či PlayStationu 4, zjistili bychom, že je podstatně nižší než výkon iPhonů 16 (Pro), které Apple ukázal nedávno. Jasně, toho srovnání není absolutně fér, jelikož se jednak bavíme o produktech, které od sebe dělí 11 let, a jednak také o tom, že konzole dokáží tento výkon udržet díky aktivnímu chlazení a tak podobně, i tak se ale jedná o vcelku zajímavý pohled na to, kam se svět technologicky posunul.

V souboji mezi původním Xbox One a PlayStation 4 měla výkonnostní převahu konzole PlayStation 4. Zde je rychlé srovnání:

Xbox One : GPU mělo výkon přibližně 1,31 teraflops .

: GPU mělo výkon přibližně . PlayStation 4: GPU mělo výkon přibližně 1,84 teraflops.

Díky vyššímu počtu teraflops měla PlayStation 4 lepší grafický výkon a to se odráželo ve vyšší kvalitě grafiky u některých her, především při vyšších rozlišeních. Obě konzole měly 8 GB paměti RAM, ale PlayStation 4 používala rychlejší typ paměti GDDR5, zatímco Xbox One používal pomalejší DDR3, což také ovlivnilo výkon. A jak jsou na tom současné iPhony z hlediska Tflops?

Současná generace iPhonů

iPhone 16 – 2,15 Tflops

iPhone 16 Pro – 2,4 Tflops

Stará generace konzolí:

Xbox One – 1,3 TFlops

Xbox One S – 1,4 TFlops

Xbox One X – 6,0 TFlops

Playstation 4 – 1,84 TFlops

PlayStation 4 Pro – 4,2 TFlops

Současná generace konzolí:

Xbox Series S – 4,0 TFlops

Xbox Series X – 12,16 TFlops

PlayStation 5 – 10,28 Tflops

A jen pro zajímavost. Power brick pro původní Xbox One byl poměrně velký a robustní, s rozměry přibližně 17 cm na délku, 7,5 cm na šířku a 5 cm na výšku, a vážil zhruba 900 gramů. Tento napájecí adaptér měl výkon kolem 220 wattů. Novější modely jako Xbox One S a Xbox One X už mají napájecí adaptér zabudovaný přímo uvnitř konzole, takže externí power brick není potřeba. Rozměry iPhonu 16 Pro jsou přitom jen zhruba 15 x 7,1 x 0,8 cm při hmotnosti 199 gramů. Za 11 let technologického pokroku se tedy povedlo vytvořit zařízení, které je výkonnostně lepší než zdroj pohánějící oblíbenou herní konzoli Xbox One.