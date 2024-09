Únik části krabice MacBooku Pro M4 o něm odhaluje řadu zajímavých novinek!

Zdá se, že chystané MacBooky Pro s čipy M4, které by se měly světu odhalit v průběhu října letošního roku, by mohly být dost možná jedním z nejzásadnějších upgradů Maců za poslední roky. Vyplývá to jednak z dřívějších úniků informací ohledně možných novinek a vylepšení, ale taktéž z čerstvého úniku fotky části krabice základního MacBooku Pro M4, který na svém účtu na X zveřejnil spolehlivý leaker ShrimpApplePro. Prohlédnout si jej můžete níže.

Jak můžete sami vidět, podle informací na štítku nás minimálně u základních MacBooků Pro a pravděpodobně posléze i Air čeká dost zásadní upgrade u RAM paměti. Ta je v současnosti v základu nastavena na 8GB, přičemž nově bychom se měli dočkat dvojnásobku, tedy 16GB. Právě po podobném upgradu přitom jablíčkáři volají již dlouhé roky a bude proto skvělé, pokud jej Apple letos konečně nasadí. Další zajímavostí je pak fakt, že základní čip M4 v MacBooku Pro by měl nabízet 10jádrové CPU a 10jádrové GPU, zatímco v současnosti nabízí základní M3 „jen“ 8jádrové CPU a 10jádrové GPU. Výkonnostně bychom si tedy měli z hlediska CPU polepšit.

Zlepšovat se ale Apple podle všeho chystá na poli portů. Současný základní model MacBooku Pro totiž nabízí jen dva Thunderbolt 4 porty, přičemž novinka s M4 má nabídnout hned tři Thunderbolt 4 porty. A konečně, Apple jí bude pravděpodobně nabízet v Space Black variantě, jelikož lze na snímku najít zkratku „SPB“, kterou Apple zkracuje právě Space Black. Dřívější Space Gray varianty totiž zkracuje na „SPG“. Zda se jedná o legitimní únik informací či jen o snahu vyvolat senzaci nicméně samozřejmě v tuto chvíli nelze jakkoliv potvrdit či vyvrátit. Pokud by se ale tyto předpovědi naplnily, ve výsledku bychom se rozhodně nezlobili.