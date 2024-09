Blíží se MacBook s podporou 5G? Před Applem je možná poslední šance jej představit

Dočkáme se někdy Cellular veze MacBooku? Za dlouhé roky se objevila jen hrstka náznaků, že by Apple na něčem takovém pracoval. Naděje ale umírá poslední a třeba se v tomto směru začíná blýskat na lepší časy. Když se podíváte na iPad, má dostatečně velký displej pro každodenní práci. Vaz mu dle mnohých láme iPadOS. Naopak konektivita je skvělá a pokud oželíte nějaké ústupky systému, bez problému si užijete mobilní sítě při pracovním nasazení. U Macu tomu tak není. Proč stále nemáme Cellular verzi Macu bylo ještě před pár lety poměrně snadné zodpovědět. Mohl za to Intel. Po přechodu na Apple Silicon již ale není na místě hledat výmluvy.

Leckdo tedy očekával, že Apple po představení vlastních čipů (rok 2020) brzy přispěchá s Macem s Cellular. Nestalo se tak, ovšem naděje stále existuje. Není tajemstvím, že Apple vyvíjí vlastní 5G modem, který by měl spatřit světlo světa v příštím roce. A to by byla ideální příležitost pro to, aby zavítal rovněž do Maců. Vůbec první zařízení s 5G modemem Applu by měl být iPhone SE 4 někdy na jaře příštího roku. Půjde-li vše dobře, nic by nemělo bránit tomu, aby modem zavítal rovněž do Maců. Nejbližší příležitost Apple bude mít na podzim roku 2025 spolu s oznámením MacBooků Pro s čipy M5. Některé zdroje hovoří ale i o roku 2026. Na každý pád pokud ani v těchto termínech Apple Cellular Mac neukáže, zřejmě už nedorazí.