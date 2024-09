Předobjednejte si na DATARTu nový PlayStation 5 Pro a užijte si jej mezi prvními!

Komerční sdělení: Pokud patříte mezi fanoušky videoher, zcela určitě vás nedávné odhalení doposud nejvýkonnější herní konzole nenechalo chladnými. Řeč je konkrétně o PlayStationu 5 Pro, který nabídne v porovnání s původní generací lepší grafiku díky navýšení výkonu, ale i pár dalších vskutku užitečných upgradů. A nyní si jej lze již předobjednat!

Zažijte ještě intenzivnější herní zážitek s konzolí PlayStation 5 Pro, která přináší oproti standardní verzi řadu vylepšení – a to nejen v plynulosti her. Na první pohled vás zaujme modernizovaný futuristický design, zatímco díky vylepšenému GPU nabízí až o 67 % více výpočetních jednotek a o 28 % rychlejší paměť. Výsledkem je až o 45 % vyšší výkon při vykreslování, což zajišťuje plynulý chod i těch nejnáročnějších her s vysokou snímkovou frekvencí.

Vše, co jste si oblíbili na původní PlayStation 5, zůstává zachováno – od ovladače DualSense s haptickou odezvou a adaptivními spouštěmi po rychlé SSD úložiště s přenosovou rychlostí až 5,5 GB/s a navýšenou kapacitou 2 048 GB. K tomu přidejte plnou zpětnou kompatibilitu s hrami pro PlayStation 5 i PlayStation 4 a podporu výstupu až v rozlišení 8K. Výsledkem je, že PlayStation 5 Pro představuje doposud nejvýkonnější a nejpokročilejší herní konzoli od Sony. Zkrátka a dobře, jedná se o opravdu senzační herní mašinu!

Pokud vás PlayStation 5 láká, máme pro vás vynikající zprávu. Konzoli si totiž už nyní můžete předobjednat s tím, že do prodeje vstoupí 7. listopadu. S trochou štěstí tak budete mezi prvními, kdo se k ní v našich luzích a hájích dostanou, což je rozhodně lákavé. Určitě si tedy tuto šanci nenechte proklouznout mezi prsty.

PlayStation 5 Pro si lze předobjednat zde