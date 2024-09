Investice Applu do OpenAI se nekoná

Investice Applu do OpenAI poté, co kalifornský gigant na červnové vývojářské konferenci WWDC oznámil integraci ChatGPT do Apple Intelligence, se nakonec nekoná. Vyplývá to alespoň ze zjištění portálu AppleInsider, podle kterého OpenAI uzavírá další kolo shánění finančních prostředků pro svůj budoucí chod, ve kterém se počítalo právě s finanční podporou ze strany Applu, která však nakonec nedorazila.

Proč se Apple do investování do OpenAI nezapojí, když bude ChatGPT využívat a zároveň měl o možnostech financování v minulosti jednat není v tuto chvíli jasné. Co však nyní díky uniklým informacím víme, investici se naopak nebráni giganti typu Microsoft či Nvidia, přičemž první zmiňovaný už do OpenAI v minulosti „nalil“ 13 miliard dolarů a nyní k nim má přidat jednu další. Nebylo by však vůbec překvapivé, kdyby Apple podporoval OpenAI jinou formou, o které jen nechce veřejně mluvit, jak má ostatně u podobných záležitostí ve zvyku. Vždyť ChatGPT bude pro Apple Intelligence velmi důležitou součástí a jakýkoliv její potenciální výpadek by Apple dost bolel.