Jak je to s popularitou iPhonu 16? Odborníci mají jasno

iPhone 16 se teprve relativně nedávno ocitl na pultech prodejen, experti si ale už v tuto chvíli dokáží udělat alespoň přibližnou představu o tom, jak by to mohlo být s jeho popularitou. Příslušné závěry ale zatím pro společnost Apple nevyznívají zrovna dvakrát pozitivně.

Podle nedávného průzkumu společnosti Morgan Stanley jsou objednávky na iPhone 16 nižší než u jeho předchůdců. Co se letošních iPhonů 16 a iPhonů 16 Plus týče, mohlo by se podle Morgan Stanley prodat v průběhu prvního víkendu 37 milionů kusů. Ve své zprávě pro investory společnost Morgan Stanley uvádí, že její průzkumy ukazují na nižší než obvyklou poptávku po iPhonu 16.

Konkrétně jsou průměrné čekací doby (ve srovnání s rokem 2023) následující:

iPhone 16 Pro Max 25,5 dní (místo 43,5 dní)

iPhone 16 Pro 18,5 (místo 32,5)

iPhone 16 9 (místo 14)

iPhone 16 Plus 7,9 (místo 13,9)

„Když agregujeme všechna naše data o čekacích dobách pro iPhone, činí průměrné čekací doby pro iPhone 16 od předobjednávky až po dnešek14 dní, tím pádem jsou nejkratší mezi všemi cykly v posledních 5 letech a přibližně v souladu s cyklem iPhone 12,“ uvádí společnost Morgan Stanley. Zároveň ale dodává, že existuje více než 50% pravděpodobnost, že Apple sníží své objednávky. Analytici také uznávají, že čekací doby na začátku životního cyklu produktu mají stále velmi omezenou prediktivní sílu. Čekací doby vždy závisí na tom, kolik zásob má Apple – a cupertinská společnost tuto hodnotu nikdy nezveřejňuje. Pokud tedy porovnáme řadu iPhone 16 s dřívějšími lety, iPhone 16 Pro Max má čekací dobu o 14 dní kratší než iPhone 14 Pro Max a o 7 dní kratší než iPhone 13 Pro Max. Čekací doby pro iPhone 16 Pro jsou o 14 dní kratší než iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro a iPhone 13 Pro.