iFixit rozebral do posledního šroubku nové iPhony 16 (Pro) a zjistil zajímavé novinky

iPhone 16 rozebrání je událost, na kterou se jistě spousta lidí těšilo. Na konci tohoto týdne se o rozebrání letošních modelů iPhonů postaral web iFixit, který má v tomto směru dlouhodobé zkušenosti a odvádí velmi kvalitní práci. Co odhalil rozbor iPhonu 16 Pro a iPhonu 16 Pro Max?

iPhone 16 Pro (Max) oddělitelnost baterie

Na rozdíl od základního modelu iPhonu 16 nemají „Pro“ varianty stejný zjednodušený proces odebrání baterie. Apple u dražších iPhonů stále používá tradiční lepidlo s trhacím páskem. Přístup do vnitřních částí je nicméně jednodušší, protože se provádí skrz zadní část telefonu, nikoliv přes displej, který by se mohl snadno poškodit. Apple sice u modelů ‌iPhone 16 Pro‌ stejně jako u základního modelu ‌iPhone 16‌ obalil baterii do kovu, ale překvapivě chybí kovové pouzdro u baterie modelu ‌iPhone 16 Pro Max. Důvod tohoto rozhodnutí není zatím jasný, iFixit jej označuje za „zmatenýH.

Snazší přístup k LiDAR skeneru, přemístění antény a USB-C portu

LiDAR Scanner je nyní lépe přístupný pro opravy. V předchozích ‌iPhone‌ch Pro byl umístěn pod hlavním fotoaparátem. Moduly fotoaparátu jsou sice téměř totožné, ale nejsou zcela zaměnitelné kvůli rozdílné délce kabelů a šroubům umístěným v odlišných pozicích uvnitř každého modelu. Apple kvůli novému tlačítku pro ovládání fotoaparátu přesunul u letošních modelů mmWave anténu. V ‌iPhone 16 Pro‌ je umístěna v dutém prostoru poblíž horní části zařízení. iFixit varuje, že signál mmWave by mohl stále trpět kvůli titanovému rámu modelů ‌iPhone 16 Pro‌. Odstranění portu USB-C je sice výrazně zjednodušené, ale iFixit upozorňuje, že Apple nenabízí náhradní USB-C porty. Rovněž základní deska může být vyjmuta pouze po odstranění horní části reproduktoru, což je výrazné zlepšení oproti předchozímu designu.

Modem a známkování opravitelnosti

Rozebrání odhalilo, že modely ‌iPhone 16 Pro‌ používají modem Qualcomm SDX71M, což je vlastní verze modemu SDX70M používaného v ‌iPhone 15‌ Pro. Původně se spekulovalo o použití modemu Qualcomm X75 v profesionálních verzích, což se ale nepotvrdilo. Díky změnám v designu a dostupnosti servisních manuálů udělil iFixit modelům ‌iPhone 16 Pro‌ známku opravitelnosti 7 z 10.