Tohle jsme chtěli od Applu! Meta představila vlastní brýle pro rozšířenou realitu

Společnost Meta, mateřská firma Facebooku, dnes představila podle svých slov „nejpokročilejší pár AR brýlí, jaké kdy byly vyrobeny“. Novinka nese název Orion. Společnost Meta ji popisuje jako brýle, které vypadají zcela běžně, ale zároveň nabízí funkce rozšířené reality.

Brýle Orion byly vyvíjeny v průběhu posledních pěti let a společnost Meta je popisuje jako lehké a skvělé pro vnitřní i venkovní použití. Na rozdíl od VR headsetů AR brýle rozšiřují skutečný svět namísto toho, aby jej zcela vypínaly, poskytují digitální zážitky, které nejsou omezeny displejem smartphonu nebo headsetu. Orion nabízí největší zorné pole, jaké bylo doposud u AR brýlí této velikosti představeno. Toto zorné pole otevírá Orionu skutečně působivé případy použití od multitaskingových oken a velkoplošné zábavy až po hologramy lidí v životní velikosti, přičemž veškerý tento digitální obsah lze bezproblémově sladit s pohledem na „fyzický“ svět.

Fotogalerie Meta Orion 4 Meta Orion 1 Meta Orion 3 Meta Orion 5 Meta Orion 6 Meta Orion 2 Vstoupit do galerie

Metě se u modelu Orion podařilo příslušné komponenty zmenšit doslova na zlomek milimetru. Nejnovější Meta brýle pro rozšířeno realitu mají průhledné čočky, které nositeli umožňují vidět oči a výrazy ostatních lidí. Orion také nabízí kontextovou AI, která je schopna „vnímat a rozumět“ světu kolem nositele, aby „předvídala a proaktivně řešila“ potřeby nositele. Meta AI dokáže věci jako vytvořit recept z toho, co je ve vaší lednici, nebo zavolat příteli, zatímco uživatel myje nádobí. Orion sice (zatím) není přímo spotřebitelským produktem, zároveň se ale nejedná ani o výzkumný prototyp. Meta v tuto chvíli poskytuje přístup k nejnovějším brýlím svým zaměstnancům a „vybraným externistům“, aby na základě zpětné vazby mohla vyvinout produktovou řadu AR brýlí, které by již mohly být určeny pro běžné spotřebitele. Do budoucna chce Meta zlepšit AR displej tak, aby nabídl ostřejší obraz, optimalizovat konstrukci a pomalu se připravovat na masovou výrobu. Na brýlích čistě pro rozšířenou realitu už nějakou dobu údajně pracuje také Apple, v tomto případě si ale na uvedení nejspíš počkáme ještě pár let.