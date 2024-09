Podzimní výprodej softwaru: Za 27,25 € lze nyní získat doživotní Office 2021 Professional Plus!

Komerční sdělení: Microsoft Office Professional Plus 2021 obsahuje všechny klasické a základní produkty společnosti Microsoft, včetně aplikací Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access a Teams. Z podzimního výprodeje na Godeal24 koupíte klíč Office 2021 Pro Plus jen za 27,25 €. Verze pro 5 počítačů bude mnohem levnější, a to za 86,25 € (pouze 17,25 € na počítač). Pokud nepotřebujete všechny zvonky a píšťalky, podívejte se na tuto nabídku na Microsoft Office 2019 Pro Plus, která nabízí všechny stejné funkce kromě Teams. Prostřednictvím této akce potřebuje klíč Office 2019 pouze 19,99 €. Díky přidání funkce Microsoft Copilot se o Windows 11 Pro zajímá stále více lidí. Nákup originálního klíče Windows 11 Professional stojí místo 299,99 € pouze 13,25 €. Kupujte nyní, dokud jsou nabídky ještě k dispozici.

Tým zákaznického servisu Godeal24 s nepřetržitým provozem dokáže rychle a včas vyřešit jakýkoli problém související se softwarem, stačí kdykoli kontaktovat náš přátelský tým technické podpory prostřednictvím chatu nebo e-mailu.

Nakopněte svou produktivitu s kancelářskými balíky Office!

Získejte skvělý Windows 11 Pro ve slevě!

Cenově zvýhodněné balíčky softwarů jsou tu pro vás! (slevový kód „SGO62„)

50% slevy na další Windows a Office! (slevový kód “ SGO50„)

Množstevní slevy nesmí chybět!

Další praktické nástroje v akci:

>>>Získejte další nástroje

Jak zaplatit?

1. Přidejte produkt do košíku a vyplňte kód kupónu, po potvrzení klikněte na „Pokračovat k pokladně“!

2. Po vyplnění potřebných údajů klikněte na tlačítko „CDZEPay“ a vyberte způsob platby.

Keysfan je celosvětový prodej softwarových klíčů včetně produktů Microsoft, nástrojů, antivirů, her a dalších. Díky přijatelné ceně si Keysfan vysloužil mnoho chvály. Keysfan zná „historii“ každé licence, kterou prodává, rozhodně se jedná o originální a legitimní klíče. Pokud po nákupu zjistíte nějaký problém, můžete se včas obrátit na zákaznický servis 7/24, který vám okamžitě odpoví a pomůže problém vyřešit.

Keysfan nastavil podrobný popis produktu. Před nákupem si jej prosím pečlivě přečtěte. Klíč a informace o stažení a instalaci obdržíte v e-mailu s okamžitým doručením, zkontrolujte také složku nevyžádané pošty nebo spamu. Kliknutím na výše uvedený odkaz můžete vstoupit na stránku s podrobnými informacemi o produktu. Šťastné nakupování!

Kontaktní e-mail: Support@Keysfan.com