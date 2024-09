Aktivace režimu snížené spotřeby bude již brzy na Macích ještě snazší

Režim snížené spotřeby baterie je funkce, kterou majitelé iPhonů již řadu let velmi důvěrně znají, a kterou je možné na jablečných smartphonech snadno a rychle aktivovat jedním jediným klepnutím v Ovládacím centru. Tento režim byl spolu s příchodem operačního systému macOS Monterey rozšířen také na Macy, dlouho se ale ukrýval v předvolbách (později v nastavení) systému. Zásadní změna přišla až po uvedení operačního systému macOS 15.1, kdy Apple konečně uživatelům usnadnil aktivaci režimu snížené spotřeby.

S macOS 15.1 beta 5, jehož betaverze pro vývojáře vyšla v pondělí, Apple přidal pro uživatele MacBooku přepínač režimu snížené spotřeby do nabídky baterie. To znamená, že uživatelé nyní mohou tuto možnost zapnout (nebo vypnout) pouhými dvěma kliknutími. Nejnovější betaverze operačního systému macOS také změní ikonu baterie na žlutou ve chvíli, kdy je režim snížené spotřeby zapnutý – podobně jako tomu je v případě operačního systému iOS. Některé pokročilejší možnosti režimu snížené spotřeby jsou nicméně stále dostupné pouze v aplikaci Nastavení systému. To zahrnuje například výběr, zda by měl být režim snížené spotřeby zapnut automaticky, když je MacBook odpojen.

Fotogalerie macOS Sequoia 16 macOS Sequoia 17 macOS Sequoia 18 macOS Sequoia 19 macOS Sequoia 12 macOS Sequoia 11 macOS Sequoia 10 macOS Sequoia 9 macOS Sequoia 8 macOS Sequoia 7 macOS Sequoia 6 macOS Sequoia 5 Vstoupit do galerie

Když je režim snížené spotřeby zapnutý, systém automaticky optimalizuje nastavení zařízení, aby ušetřil energii. Na Macu je výkon mírně snížen, zatímco některé úlohy na pozadí mohou být pozastaveny. Přepínač také snižuje jas obrazovky a snižuje obnovovací frekvenci displeje na 60 Hz na MacBooks s ProMotion. Ačkoli Apple Silicon Macy mají velmi efektivní čipy a dobrou výdrž baterie, režim snížené spotřeby vám může pomoci, když se baterie vybíjí a nabíječka není zrovna v danou chvíli po ruce. Kromě nového přepínače režimu snížené spotřeby macOS 15.1 beta 5 také umožnil přetažení pro zrcadlení iPhone. Aktualizace přináší první sadu funkcí Apple Intelligence pro Macy M1 a novější. Apple plánuje vydat macOS 15.1 veřejnosti v říjnu.