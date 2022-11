5 tipů pro prodloužení výdrže baterie Macu s macOS Ventura

Před nedávnem vydal Apple po několika dlouhých měsících čekání operační systém macOS Ventura pro veřejnost. Počkat jsme se museli opravdu dlouho, jelikož narozdíl od iOS 16 a watchOS 9 došlo u macOS Ventura a iPadOS 16 odložení vydání. Pokud ale aktuálně vlastníte kompatibilní Mac, tak už na macOS Ventura můžete aktualizovat. Celý proces aktualizace je bezproblémový, již tradičně se ale našlo pár uživatelů, kteří si stěžují na snížení výdrže baterie po instalaci macOS Ventura. V tomto článku se tak společně podíváme na 5 tipů, jak lze výdrž baterie v tomto novém systému prodloužit. Mohlo by vás zajímat 5 tipů pro prodloužení výdrže baterie iPhone v iOS 16.1 iPhone Pavel Jelič 2. 11. 2022

Kontrola náročných aplikací Po aktualizaci na novou majoritní verzi jakéhokoliv systému se může stát, že si s ním některé aplikace třetích stran nebudou rozumět. To může ve finále způsobit, že aplikace bude využívat nadměrné množství hardwarových zdrojů, a to buď kvůli špatnému způsobení novému systému, anebo kvůli kompletní zacyklení, což je problém. Naštěstí je ale možné tyto aplikace, které kvůli využití nadměrného množství hardwarových zdrojů ždímají baterii, jednoduše identifikovat a ukončit. Stačí otevřít aplikaci Monitor aktivity, kde se v horní části přepněte do sekce CPU, a poté procesy seřaďte podle CPU %. Nahoře se vám pak zobrazí nejnáročnější aplikace. Pro vypnutí aplikace ji klepnutím označte,pak stiskněte ikonu X v levé horní části a klepněte na Ukončit. Fotogalerie terminal_big_sur1 monitor_aktivity_cpu_serazeni2 monitor_aktivity_cpu_serazeni4 monitor_aktivity_cpu_serazeni3 monitor_aktivity_cpu_serazeni5 monitor_aktivity_cpu_serazeni1 monitor_aktivity_cpu_serazeni6 Vstoupit do galerie

Režim nízké spotřeby Pokud kromě Macu vlastníte i iPhone, tak jistě víte, že na něm můžete jednoduše několika způsoby aktivovat režim nízké spotřeby. Dlouhou dobu byl tento režim k dispozici jen v iOS, v posledních letech jej ale Apple rozšířil i na ostatní systémy, včetně macOS. Baterii můžete tedy na vašem Macu jednoduše šetřit aktivací režimu nízké spotřeby. To učiníte přejitím do  → Nastavení… → Baterie, kde je pak možné provést v řádku Režim nízké spotřeby aktivaci. Nebyl by to ale Apple, kdyby to bylo jen tak – bohužel tento režim nelze klasicky pouze vypnout nebo zapnout. Konkrétně ho lze aktivovat buď neustále, anebo jen při napájení z baterie anebo jen při napájení z adaptéru. Fotogalerie #2 nastaveni-systemu-macos13-ventura macos13-rezim-nizke-spotreby1 macos13-rezim-nizke-spotreby2 macos13-rezim-nizke-spotreby3 Vstoupit do galerie

Nastavení jasu Obrazovka vašeho Macu dokáže být velmi náročná na spotřebu baterie. Platí, že čím vyšší máte nastavený jas, tak tím vyšší je také spotřeba baterie. V praxi tak lze říct, že čím menší úroveň jasu budete využívat, tak tím déle vám vydrží baterie na jedno nabití. Naprostým základem pro šetření baterie je využívání automatického jasu, který se nastavuje v závislosti na okolním světle. Pokud se vám tedy jas neupravuje automaticky, nejspíše máte tuto funkci vypnutou a měli byste to napravit. Stačí přejít do  → Nastavení… → Monitory, kde přepínačem zapněte Automaticky upravit jas. Kromě toho můžete také nastavit, aby se automaticky lehce snížil jas při napájení z baterie. Stačí přejít do  → Nastavení… → Monitory → Pokročilé…, kde pak aktivujte Mírně ztlumit jas obrazovky při napájení z baterie. Automatický jas nastaveni-systemu-macos13-ventura macos13-automaticky-jas-1 macos13-automaticky-jas-2 macos13-automaticky-jas-3 Vstoupit do galerie Mírně ztlumit jas obrazovky při napájení z baterie nastaveni-systemu-macos13-ventura macos13-automaticky-jas-1 macos13-snizeni-jasu-baterie1 macos13-snizeni-jasu-baterie2 macos13-snizeni-jasu-baterie3 Vstoupit do galerie

Využití optimalizovaných aplikací V posledních letech Apple prodává výhradně Macy s čipy Apple Silicon, které nahradily procesory Intel. Vzhledem k tomu, že čipy Apple Silicon pracují na jiné architektuře než procesory Intel, tak nemohou využívat stejné aplikace. Kalifornský gigant proto vytvořil překladač kódu, který dokáže překonvertovat kód aplikace, která je určená pro Intel, tak, aby fungovala na Apple Silicon – jedná se však o náročnější proces, který způsobuje větší zátěž hardwaru a nižší výdrž baterie. Mnoho vývojářů už však nabízí aplikace, které jsou nativně určené pro Apple Silicon a není nutné využívat zmíněný překladač kódu. Tyto aplikace běží mnohonásobně lépe, a proto byste je měli vždy využívat, pokud máte Mac s Apple Silicon. Pokud byste si chtěli ověřit, zdali jsou vaše aplikace pro Apple Silicon optimalizované, tak stačí přejít na stránky Is Apple Silicon Ready?. Zde aplikaci najděte, rozklikněte a zobrazte si informace. Fotogalerie #3 is-apple-silicon-ready1 is-apple-silicon-ready2 is-apple-silicon-ready3 is-apple-silicon-ready4 Vstoupit do galerie