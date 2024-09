iPhone 16 Pro versus chodník 0:1

Pojišťovna Allstate Ptection Plans již dlouhé roky testuje odolnost zařízení, které pojišťuje. Nechybí mezi nimi ani iPhony a stejně jako v předchozích letech, i letos otestovali nejnovější iPhone. Pomocí svého DropBotu, jak říkají zařízení, jenž vždy přesně pod stejným úhlem a ze stejné výška hodí na zem telefon, otestovali iPhone 16 Pro Max. Ten je stejně jako klasická verze vybaven Ceramic Shield druhé generace. Právě tato druhá generace by měla zajistit lepší ochranu proti zničení jak displeje, tak i zadní strany telefonu, která je stejně jako displej taktéž ze skla.

I přes to, že se Apple snažil, stále se Ceramic Shield nevyrovná betonovému chodníku. Ať už při testu spadl telefon zepředu nebo zezadu, vždy utrpěl defacto fatální poškození. Při pádu na displej se displej zničil a přestal reagovat. Při pádu na záda se rozbilo zadní sklo. Kromě toho došlo i k odření šasi samotného. To vše při pádu z výšky 6 stop, tedy zhruba 182 cm. Je pravda, že většinou vám vypadne telefon z výšky o pár centimetrů nižší, ovšem ani tak zřejmě nepřežije. Je však nutné dodat, že žádný smartphone, který obsahuje sklo, nepřežil test, jenž tato pojišťovna dělá a vždy to odneslo právě sklo. Pojišťovna tedy sama doporučuje připlatit si u Applu za Apple Care+ a používat kvalitní ochranné pouzdro nebo obal.