iOS 18.1 přinese nové možnosti přizpůsobení ovládacího centra iPhonů

Jednou z nejvýraznějších novinek nedávno vydaného operačního systému iOS 18 je bezesporu poměrně zásadně přepracované ovládací centrum, které je nyní rozděleno na více stránek, jenž by vám měly ještě více usnadnit ovládání telefonu. Se současnou verzí se navíc Apple evidentně nespokojí a v budoucích verzích iOS ji hodlá aktualizovat. To ostatně potvrdil i ve včera vydané betě iOS 18.1, která přináší další možnosti pro tento klíčový systémový prvek.

Zatímco v současnosti je tlačítko pro aktivaci/deaktivaci WiFi a VPN vnořeno v ovládacím centru do větší sekce Připojení a tedy nelze tyto první ovládat „samostatně“, respektive mimo tento větší prvek podobně jako například svítilnu, kalkulačku a tak podobně, s příchodem iOS 18.1 to možné bude. Jak WiFi, tak i VPN totiž dostane samostatné jednotlivé ikonky, které si bude možné umístit mimo velkou sekci Připojení, což může leckomu vyhovovat více než současné řešení. Zároveň Apple přidává do nastavení možnost resetovat uspořádání ovládacího centra do původní podoby, takže pokud zjistíte, že už jste si s prvky v něm hráli moc a je nyní zbytečně překombinované, od iOS 18.1 bude možné vše vrátit jednoduše zpět do původní podoby. Jedná se tedy rozhodně o pozitivum, který leckoho potěší.