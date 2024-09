Sony představilo překrásnou limitovanou edici PS5 k oslavám 30. výročí PS1

Sony pokračuje v oslavách 30. výročí uvedení první konzole PlayStation na trh. Před pár hodinami totiž představil opravdu speciální novinku, která spojuje minulost se současností. Konkrétně odhalil kolekci k 30. výročí PlayStation, která oslavuje tento úžasný milník.

Nové designy limitovaných edic vzdávají hold 30 nádherným letům hraní her, cestě, kterou umožnila vášeň a podpora fanoušků PS a talentovaných herních vývojářů. Tato limitovaná edice, která připomíná úplně první konzoli PlayStation uvedenou na trh 3. prosince 1994, využívá původní barevný design PlayStation a integruje jej do nejnovější řady hardwarových produktů PS5.

Kolekce PlayStation 30th Anniversary Collection se bude prodávat ve velmi omezeném množství v následujících variantách:

Konzole PlayStation 5 Pro – limitovaná edice k 30. výročí vydání

Obsahuje limitovanou edici konzole PS5 Pro s 2TB SSD, Wi-Fi 7 v oblastech podporujících tento standard a odpovídající příslušenství z limitované edice – bezdrátový ovladač DualSense, bezdrátový ovladač DualSense Edge, nabíjecí stanici DualSense a kryt konzole pro diskovou jednotku (disková jednotka se prodává samostatně).

Součástí je také vertikální stojan a speciální sběratelské předměty:

Originální kryt konektoru kabelu ve stylu ovladače PlayStation

Čtyři kabelové pásky ve tvaru PlayStation

Samolepka PlayStation

Plakát PlayStation z limitované edice (1 z 30 možných designů)

(1 z 30 možných designů) Sponka PlayStation

Digitální verze konzole PlayStation 5 – limitovaná edice ke 30. výročí

Obsahuje limitovanou edici konzole PS5 Digital Edition s 1TD SSD a odpovídající příslušenství z limitované edice – bezdrátový ovladač DualSense a kryt konzole pro diskovou jednotku (disková jednotka se prodává samostatně).

Součástí je také vertikální stojan a speciální sběratelské předměty:

Originální kryt kabelového konektoru ve stylu ovladače PlayStation

Čtyři kabelové pásky ve tvaru PlayStation

Samolepka PlayStation

Plakát PlayStation z limitované edice (1 z 30 možných designů)

(1 z 30 možných designů) Sponka PlayStation

Dále bude k dispozici

Konzole PlayStation Portal – limitovaná edice k 30. výročí

– limitovaná edice k 30. výročí Bezdrátový ovladač DualSense Edge – limitovaná edice k 30. výročí

– limitovaná edice k 30. výročí Bezdrátový ovladač DualSense – limitovaná edice k 30. výročí

Kolekce ke 30. výročí PlayStation vyjde 21. listopadu. Zákazníci si budou moci zakoupit 12 300 kusů konzole PlayStation 5 Pro – 30th Anniversary Limited Edition Bundle, na které budou vyleptána čísla limitované edice. Číslo představuje měsíc a datum uvedení první konzole PlayStation na trh.

„Od uvedení první konzole PlayStation na trh jsme měli pět fantastických generací konzolí. Jsme hrdí na inovace a zážitky, které jsme v průběhu let přinesli komunitě PlayStation, protože jsme drželi krok s nejnovějšími technologiemi, jak se vyvíjely. V počátcích se počet pixelů pohyboval kolem 300 tisíc a nyní je to více než 8 milionů pixelů pro rozlišení 4K na obrazovce. Kromě toho se stereofonní zvuk vyvinul v prostorový – a nyní používáme 3D zvuk. Herní ovladač se také vyvíjel, začínal tlačítky, pak přišla analogová páčka a později vibrace – a nyní máme haptiku a dokonce adaptivní spouštěče. Všechno, co jsme udělali, má zajistit, aby PlayStation byl tím nejlepším místem pro hraní. Věříme, že začátek naší cesty je důležitou součástí naší historie ve společnosti Sony Interactive Entertainment, a proto tento okamžik uctíváme tím, že do nejnovějších produktů pro systém PS5 vnášíme motiv původního designu PlayStation, abychom si připomněli posledních 30 let. S výhledem do budoucnosti budeme pokračovat v inovacích v souladu s vývojem technologií, abyste si mohli vychutnat každý nezapomenutelný okamžik na své další cestě se systémem PlayStation,“ píše Sony ve své tiskové zprávě.

Kde koupit

V regionech, kde je k dispozici stránka direct.playstation.com*, si hráči s účtem na síti PlayStation Network mohou od 26. září exkluzivně u společnosti PlayStation předobjednat následující produkty z kolekce k 30. výročí založení společnosti PlayStation. V regionech, kde stránka direct.playstation.com není k dispozici, začínají předobjednávky od 26. září u zúčastněných prodejců.

Konzole PlayStation 5 Pro – limitovaná edice k 30. výročí

– limitovaná edice k 30. výročí Konzole PlayStation Portal – limitovaná edice k 30. výročí (samostatně)

– limitovaná edice k 30. výročí (samostatně) Bezdrátový ovladač DualSense Edge – limitovaná edice k 30. výročí (samostatně)

V regionech, kde je k dispozici stránka direct.playstation.com, si hráči s účtem na síti PlayStation Network mohou od 26. září předobjednat následující produkty z kolekce PlayStation 30th Anniversary Collection přímo u společnosti PlayStation a u dalších zúčastněných prodejců, jak je uvedeno níže.

Digitální edice systému PlayStation 5 – limitovaný balíček k 30. výročí

Předobjednávky u zúčastněných prodejců začínají 10. října

Bezdrátový ovladač DualSense – limitovaná edice k 30. výročí (samostatně)