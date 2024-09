iPhony 14 a 15 jsou zase o něco „američtější“, Apple pro ně začal v USA vyrábět klíčový díl

iPhony jsou sice společností vnímány jakožto americké smartphony, avšak pravdou je, že je Apple z velké části vyrábí v Číně, potažmo jiných asijských zemích zejména z komponentů vyrobených taktéž v Asii. V případě iPhonů 14 Pro a 15 se však nyní v tomto směru situace alespoň trochu mění.

Podle informací novináře Tima Culpana přesunul Apple výrobu čipů A16 Pro, které tepou právě v iPhonech 14 Pro a 15 (Plus), z tchajwanských fabrik TSMC do USA, konkrétně pak do Arizony. V tuto chvíli má probíhat výroba čipů zatím jen v menších objemech, nicméně v první polovině roku 2025 ji chce Apple ve spolupráci s TSMC rozjet naplno a tím pádem se tak podstatně více osamostatni od asijských fabrik. Právě tento krok je přitom analytiky označován za poměrně překvapivý, jelikož jím krok de facto potvrzuje, že americkým fabrikám věří a je ochoten jim svěřit jedny z nejpokročilejších čipových řešeních, které v současnosti využívá. A to i přesto, že se jedná o fabriky prakticky nové. Snad se tedy tato odvaha vyplatí.