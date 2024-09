iPhone 16 v prvních testech: Jak zaujal?

Tento týden začaly vycházet první recenze na iPhone 16. Jednotlivá hodnocení se samozřejmě v detailech liší, většina recenzentů se ale svorně shoduje na jednom – letos je propast mezi základními a „Pro“ modely opravdu velmi minimální, což může pro spotřebitele představovat velkou výhodu – tedy v případě, že se spokojí s tak trochu lepším základem.

iPhone 16 recenze na The Verge

Allison Johnson z magazínu The Verge vyjádřila svou nespokojenost s novým tlačítkem Camera Capture: „V posledních několika letech vypadal standardní iPhone společnosti Apple trochu zanedbaně. Modely Pro dostaly nové čipsety, funkce fotoaparátu a přizpůsobitelné tlačítko Action Button, zatímco standardní modely si vystačily se zbytkem. Letos je ale všechno jinak: iPhone 16 a 16 Plus dohnaly ztrátu a rozdíl mezi těmito telefony a modely Pro už není tak velký, jako býval,“ píše. Ve své recenzi také vyjadřuje své smíšené pocity z ovládání fotoaparátu. Tlačítko pro ovládání fotoaparátu se jí v praxi používalo špatně a ve finále jej ve většině případů podle svých vlastních slov ignorovala. „Mechanismus mi připadá příliš tuhý a bez ohledu na to, jak moc se snažím telefon podepřít, nakonec se mi při každém focení celé zařízení třese. A když se na tom lehkém stisku zdržím příliš dlouho, nakonec nechtěně změním kompenzaci expozice nebo nějaké jiné nastavení,“ stěžuje si.

iPhone 16 recenze na TechRadar

A co na nový iPhone 16 říká Jacob Kroll z magazínu TechRadar? „Hranice mezi standardními iPhony a modely Pro se stále více stírá, protože základní iPhone 16 je nyní výkonným modelem, který kombinuje cenovou dostupnost se spoustou novinek. Škála dostupných barev, včetně několika nápadně živých variant, vzbuzuje skvělý první dojem a rychlost čipu Apple A18 v kombinaci se dvěma vynikajícími fotoaparáty a zcela novým tlačítkem pro ovládání fotoaparátu dělá z iPhonu 16 skvělou volbu pro lidi, kteří nepotřebují přejít na Pro.“ Fotoaparáty připadají Krollovi stejné jako u iPhonu 15, a tlačítko Camera Control Kroll podle svých vlastních slov označuje za „zásadní vylepšení“. „… umožňuje vám snadno pořizovat fotografie nebo nahrávat videa a zároveň intuitivně upravovat nastavení v průběhu – jen se připravte na to, že budete muset trénovat rozdíl mezi lehkým a silným dotykem na technologiemi nabité tlačítko,“ píše.

iPhone 16 recenze na CNET

Lisa Eadicicco z CNETu byla naopak velkým fanouškem tlačítka a nových fotografických stylů. „Tlačítko Camera Control a tlačítko Action jsou nejvýznamnějšími změnami na letošním standardním iPhonu […] Skutečným přínosem tlačítka Camera Control není možnost spustit fotoaparát, ale způsob, jakým můžete snadno procházet různé možnosti a režimy. Je snazší upravovat nastavení a zároveň zachovat konzistentní záběr, protože prst nezakrývá obrazovku a nemusíte pohybovat druhou rukou, abyste přepínali mezi režimy snímání […],“ uvádí. Dále chválí nové fotografické styly, které doporučuje i nezkušeným fotografům:„Pro někoho, jako jsem já, kdo nemá zkušenosti s fotografováním nebo úpravou videa, mi to pomohlo vytvořit dramatické a působivé snímky jen s pomocí pouhého stisknutí tlačítka. Obzvláště se mi líbily dramatičtější vzhledy, například možnost živé a ostrá černobílá volba.“

iPhone 16 recenze na GQ

Robert Leedham z GQ uvádí, že se v případě iPhonu 16 jedná o nejprofesionálnější neprofesionální model, jaký kdy Apple vydal: „Loňský iPhone 15 byl po několika letech útlumu skutečným krokem vpřed, ale šestnáctka jde ještě dál díky spoustě funkcí na úrovni Pro, které jí dříve chyběly. Od možností makrofotografie přes šikovné tlačítko Action Button až po výrazně výkonnější interní zařízení – je tu spousta drobných vylepšení, která ale dohromady tvoří něco významného: […] Tento telefon také těží z ultraširokoúhlého fotoaparátu s většími pixely a rychlejší clonou. Nejenže díky tomu pořídíte lepší snímky za špatného osvětlení, ale umožňuje také makrofotografii. Pokud vás stejně jako mě baví přikládat fotoaparát nebezpečně blízko k objektu, pak si s tímto upgradem užijete spoustu zábavy. Většinou z toho vznikají jedinečné fotografie s nečekanými barevnými nebo texturními nádechy, zejména v kombinaci s novými fotografickými styly Apple, které jsou lépe vyladěné na pleťové tóny a kreativní rozmary.“

iPhone 16 recenze na Mashable

Kimberley Gedeon z Mashable narovinu uvedla, že pokud dáte před Pro modelem přednost tomu základnímu, v zásadě možná ani o nic nepřijdete.: „Pro ty, kteří nepotřebují profesionální úroveň pořizování fotografií a videí, bych si troufla tvrdit, že iPhone 16 Plus je lepší koupí než iPhone 16 Pro (i když ne iPhone 16 Pro Max), […] Je tu nové tlačítko pro ovládání fotoaparátu, odolnější displej, vylepšený zoom až 2x, akční tlačítko a tři úžasné nové barvy. A taky Apple Intelligence. I když vás umělá inteligence nezajímá, nakonec vás přepadne pocit, že vám něco uniká, zatímco si všichni budou posílat Genmoji.“

