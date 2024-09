iPhone 16 oficiálně odhalení! Nový fotomodul, úžasné barvy a nabušený čip

Apple na své zářijové Keynote podle očekávání představil řadu iPhone 16. Mezi ty standardní modely patří iPhone 16 a iPhone 16 Plus, který pro letošek v nabídce ještě zůstává. Co za noviny přinášejí?

Samozřejmě došlo na Apple Intelligence, pro kterou jsou nové iPhony vytvořeny. Základní modely mají přepracovaný modul fotoaparátů a konečně líbivější sytější barvy. Tělo je stále hliníkové a to z 95 % procent recyklovaného hliníku. Záda jsou typicky skleněná. Barvy jsou modrá, zelená, růžová, bílá a černá. Bylo ale vylepšeno sklo displeje, které je o 50 % pevnější, což má být 2x více než je u jiných smartphonů. Jas je 2000 nitů, ale v noci displej svítí jen 1 nitem.

Velikosti displejů zůstávají na 6,1 a 6,7 palcích. Od iPhonů 15 Pro si iPhony 16 berou tlačítko Akce. A je zde i tlačítko Camera Control, tedy nový styl ovládání fotoaparátu. Po kliknutí aktivujte kameru, dalším kliknutí vyfotíte snímek, jeho podržením zahájíte nahrávání videa. Je zde haptická odezva, protože tlačítko reaguje na přítlak. Lehkým stiskem tak můžete vyvolat třeba nastavení zoomu. Posunutím prstu po tlačítku vyberete požadované a potvrdíte. Tlačítko lze využít i v aplikacích třetích stran.

Kamera je 48MPx, světelnost je 1,6, a Apple u něho zmiňuje, že funguje i jako 2x teleobjektiv, který fotí 12MPx fotky. Druhý fotoaparát je 12MPx ultraširokoúhlý, oproti předešlé generaci pojme až o 2,6x víc světla. Přítomen je i režim Makro a díky novému uspořádání umí základní iPhony nahrávat i prostorové video pro Apple Vision Pro. Přítomno je i lepší filtrování hluku a větru u mikrofonů při nahrávání videa.

Čip je A18 a 16jádrovým Neural Enginem. Má o 17 % lepší propustnost paměti, rychlejší strojové učení a je vyroben druhou generací 3nm procesu. Má 2 výkonná a 4 úsporná jádra, což všechno znamená, že je o 30 % rychlejší jak čip iPhonu 15. Oproti iPhonu 13 je rychlejší hned o 70 %. GPU je o 40 % rychlejší jak v iPhonu 15 Pro. Apple vylepšil také chlazení pro lepší odvod vnitřního tepla. Samozřejmě je přítomen hardwarový Ray-Tracing, takže také podpora AAA her. Apple s tím představil i novou hru, která se na iPhony chystá, a to Honor of Kings: World. Přijde ale až příští rok.

Čip je vytvořen na míru Apple Intelligence, což je sice hezké, ale jak víme, dostupnost AI Applu je velice omezená, takže v tomto ohledu můžeme všechny novinky směle ignorovat. Řeč byla o Private Cloud Compute, tedy zabezpečení, ale i dalším využívání AI napříč aplikacemi. Apple se tedy poměrně hodně zaměřil na funkce systému, což je paradoxní, když jde o funkce systému, nikoli přímo nového modelu, protože toto bude dostupné i v iPhonech 15 Pro. Jako kdyby Apple neměl co za hardwarové novinky dál ukazovat a komunikovat, přitom je jeho AI drtivé většině světa jedno, když si ji ještě ani neužije. Příští rok se rozšíří třeba do Číny a naučí se i francouzsky nebo španělsky.

Skrze vyhrazené tlačítko Camera Control stisknete – vyfotíte. Díky AI zjistíte i co je na fotce, třeba rasa psa, nebo rovnou zadáte událost do kalendáře. Funguje zde i vyhledávání na webu toho, co je na fotce. Je to vlastně jistá obdoba Circle to Search Googlu. SOS satelitní funkce jsou také dostupné už v 17 zemích. Baterie má větší kapacitu a s úsporným čipem A18 tak vydrží déle než předchozí generace. Menší model začíná na 799 dolarech, větší na 899 dolarech.