Apple: Tyto 3 novinky přinese tvOS na Apple TV do konce letoška

Přestože se pozornost valné většiny jablíčkářů v pondělí upínala k vydání iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 či macOS 15, i tvOS 18 vydaný ve stejný den si rozhodně zaslouží pozornost. Bohužel, ne všechny novinky, které u něj Apple na červnové WWDC slíbil, však první verze tvOS 18 obsahuje. Ostatně, samotný kalifornský gigant v tiskové zprávě související s vydáním poukázal na to, že hned tři novinky do tvOS ještě dodá do konce roku.

„Aktualizace tvOS 18 bude k dispozici koncem letošního roku a přinese podporu poměru stran 21:9 pro promítání filmů a seriálů pomocí projektorů a nové spořiče obrazovky třeba se Snoopym. Kompatibility s aplikací Domácnost se navíc dočkají také robotické vysavače, které lze nově automatizovat a využívat v různých scénách,“ píše Apple konkrétně ve své tiskové zprávě. Pokud jste se tedy těšili právě na tyto novinky, budete si na ně ještě muset nějakou chvíli počkat.

