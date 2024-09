Apple Watch 10 v prvních testech: Dokáží zaujmout, ale …

Před pár desítkami minut skončilo informační embargo na první dojmy a recenze Apple Watch Series 10, které Apple rozpůjčoval zahraničním novinářům a youtuberům. Jak v nich hodinky dopadly?

Fotogalerie Apple Watch Series 10 15 Apple Watch Series 10 2 Apple Watch Series 10 16 Apple Watch Series 10 25 Apple Watch Series 10 26 Apple Watch Series 10 24 Apple Watch Series 10 4 Apple Watch Series 10 6 Apple Watch Series 10 5 Apple Watch Series 10 31 Apple Watch Series 10 32 Apple Watch Series 10 33 Apple Watch Series 10 19 Apple Watch Series 10 22 Apple Watch Series 10 1 Apple Watch Series 10 11 Apple Watch Series 10 18 Apple Watch Series 10 20 Apple Watch Series 10 21 Apple Watch Series 10 9 Apple Watch Series 10 28 Apple Watch Series 10 13 Apple Watch Series 10 3 Apple Watch Series 10 10 Apple Watch Series 10 30 Apple Watch Series 10 29 Apple Watch Series 10 12 Apple Watch Series 10 8 Apple Watch Series 10 7 Apple Watch Series 10 14 Apple Watch Series 10 27 Apple Watch Series 10 23 Apple Watch Series 10 17 Vstoupit do galerie

Zac Hall z 9to5mac vnímá Apple Watch Series 10 do značné míry jako jakési Apple Watch Ultra Lite. „Series 10 převzaly několik věcí z řady Ultra, kdy například jejich displej podstatně narostl. Obecně jsme nyní v bodě, kdy menší Series 10 mají stejnou velikost jako větší Series 3, což je docela zajímavé,“ píše například ve své recenzi a dodává: „Apple Watch Series 10 jsou designově bezkonkurenční a dokáží se velmi rychle nabít, díky čemuž tak není problém je nosit de facto celý den.“

Slovy chvály vyloženě nešetří ani Adrienne So Ioves z Wired. Ta je ohromena velikostí displeje, kdy u 46mm verze Series 10 je jeho plocha větší než u 49mm Apple Watch Ultra. I ona pak chválí skvělou rychlost nabíjení či vynikající reproduktor, který je dostatečně kvalitní na vyřizování hovorů. Co naopak nepotěší, je absence monitoringu okysličení krve, který je v USA zablokován kvůli patentové bitvě.

Na absenci měření okysličení krve si stěžuje i Cherlynn Low z Engadgetu, která poukazuje na to, že pokud budete přecházet ze staršího modelu, kde je tato funkce k dispozici, vlastně provedete downgrade. Co je však možná zajímavější, změna tvaru těla či jeho menší tloušťka je dle recenzentky sice potěšující, nejedná se však o něco, čeho by si člověk vyloženě všiml „na první dobrou“, nemá-li k dispozici přímé srovnání se starším modelem. Celkově jsou Series 10 povedené, ale stejně jako v předešlých letech zde zvolil Apple spíš evoluční krok kupředu než revoluční skok.

Pozitivně vnímá nové Apple Watch i Victoria Song z The Verge, které Series 10 označila za jakési nositelnější Ultra. „Apple Watch 10 jsou dalším postupným vylepšením těchto hodinek, které tentokrát spočívá v odpovědi Applu na otázku, jak velký displej je schopen dát do malého těla, aniž by obětoval výdrž baterie. Sečteno, podtrženo – Series 10 jsou elegantnější a nositelnější Apple Watch Ultra, které postrádají sportovní funkce jako dvoufrekvenční GPS, akční tlačítko či sirénu. Chybí jim i lepší výdrž baterie, ale vzhledem k ceně na ně určitě mnoho lidí z Apple Watch Ultra přejde.“

Zdá se tedy, že Apple Watch dokázaly ve světě zaujmout, avšak na druhou stranu je také třeba si otevřeně přiznat, že vyloženě boom alespoň zatím neudělaly, tak jak se to třeba povedlo výročnímu iPhonu X v roce 2017. Zda je to škoda či nikoliv si nicméně už musí odpovědět každý sám za sebe.

Apple Watch Series 10 si lze předobjednat zde

Apple Watch Ultra (nejen) v černé si lze objednat zde