Konec světa je tu: V balení iPhonů 16 už nenaleznete ikonické samolepky!

V balení iPhonů toho už moc, co by z něj mohl Apple odebrat, nezbývá. Nejdřív z něj zmizela sluchátka EarPods, poté nabíjecí adaptéry a s příchodem iPhonů 16 (Pro) z nich Apple odebral i ikonické samolepky, na které jsou jablíčkáři zvyklí u všech jeho produktů. Tedy, doposud zvyklí byli – je totiž jasné, že odstraněním nálepek z balení iPhonů 16 vytyčil směr, kterým se nálepky vydají u všech jeho budoucích produktů.

Ačkoliv se iPhony 16 zatím ještě neprodávají a k dispozici nejsou ani první jejich recenze, portálu 9to5mac se podařilo dostat k internímu dokumentu, který Apple distribuuje do Apple Storů a informuje v něm právě o situaci ohledně samolepek k iPhonům. V dokumentu píše konkrétně to, že v balení nálepky sice nejsou, v Apple Storech však budou k dispozici samostatně s tím, že si o ně budou moci jablíčkáři zažádat – avšak jen v případě, že si budou kupovat iPhone 16. K žádnému jinému produktu je Apple „navíc“ na vyžádání rozdávat nebude, stejně jako samozřejmě neplatí ani to, že by si o ně mohli jablíčkái říci „jen tak“. Pokud jste tedy právě nálepky v balení iPhonů milovali, od letoška budete v tomto směru „chudší“.