Recenze čističky vzduchu Levoit Vital 200S PRO SMART: Parťák pro vaše čisté ovzduší

Jste alergik nebo máte prostě jen pocit, že by vzduch u vás doma mohl být čistší? Tím pádem jste na správné adrese. Společnost Levoit má ve své nabídce celou řadu čističek vzduchu. Pochopitelně se liší cenou, velikostí a výkonem. Pokud si připlatíte, získáte opravdu spolehlivý nástroj, který vám pomůže od chlupů, prachu a jiných nečistot, které se mohou ve vzduchu vyskytovat. Dostal jsem příležitost testovat Levoit Vital 200S Pro Smart, která nabízí skutečně zajímavé technické specifikace. Pojďme se na tento zajímavý produkt podívat o něco blíže.

Obsah balení a první zapnutí

Jedná se o skutečně výkonný stroj pro velký prostor, čili počítejte s trošku většími rozměry. Ty jsou 50,2 × 39,6 × 21,7 cm (V׊×H), přičemž hmotnost činí 6 kg. Počítejte tedy s tím, že i krabice je pořádný macek. Samotné balení je velice pěkně graficky upravené a naleznete na něm rovněž několik technických údajů. Ovšem na ty se podíváme až o odstavec níže. Samotnou čističku Levoit Vital 200S Pro Smart není těžké zprovoznit, nicméně před prvním zapnutím je třeba rozbalit všechny filtry, poté čističku opět složíte, zapnete a můžete ji používat. Ovládat ji můžete přímo z dotykového panelu, ovšem i skrze aplikaci, na níž se rovněž podíváme později. V krabici naleznete nabíjecí kabel o délce 180 cm.

Technické specifikace

Nyní se pojďme podívat na některá nezbytná data. Základem všeho je třívrstvá filtrace s filtrem HEPA H13, který odstraní až 99,99 % škodlivých látek. Levoit Vital 200S Pro Smart dále disponuje certifikací pro alergiky a vyniká vysokým výkonem o hodnotě až 416 m³/h CAD při 50 W. Pochvalu zaslouží automatický režim, který pracuje skutečně na jedničku. Čistička je totiž vybavena infračerveným senzorem snímaní kvality vzduchu, kdy na základě poznatků patřičně upraví výkon. Na displeji na čističce naleznete hlavní tlačítko, které barvou indikuje kvalitu ovzduší. Modrá je výborná, zelená dobrá, oranžová průměrná a červená špatná. Čím horší kvalita ovzduší, tím více bude Levoit Vital 200S Pro Smart pracovat. Stejným barevným rozpoložením vám bude svítit i aplikace.

Nyní ještě krátce k filtrům. Jak uvádím výše, v tomto případě naleznete u tohoto produktu tři vrstvy filtrů, což předznamenává, že zde bude skutečně vysoký výkon čištění vzduchu. První vrstvou je omyvatelný předfiltr, jenž zachytí ty nejhrubší částice jako prach, vlákna, části vlasů nebo chlupů. Poté přichází na řadu H13 True HEPA filtr s technologií HEPASmart, který zachytí nejméně 99,99 % částic přenášených vzduchem do velikosti 0,3 mikronu. Jde například o jemný prach, částice kouře, plíseň, bakterie, pyl, kouřové částice, roztoče, a zvířecí srst. Poslední vrstvou u čističky vzduchu je efektivní karbonový filtr, který odfiltruje kouř, pachy, výpary a další miniaturní částice. Stav opotřebení filtru můžete sledovat přímo v aplikaci VeSync. Možnost umývat přední filtr je rozhodně skvělou zprávou, která vám ušetří peníze. Stačí jej prostě oddělat, omýt, nechat uschnout a znovu nasadit. Možná se sami budete divit, na kolik nečistot při umývání narazíte. Tato čistička vzduchu Levoit Vital 200S PRO SMART má výkon až 416 m³/h CAD a zvládne za hodinu vyčistit dvakrát místnost o ploše až 87m2. Je-li místnost menší, vyčistit zvládne rychleji.

Za zmínku stojí rovněž noční režim, který zařídí, že Levoit Vital 200S PRO SMART bude mít v noci skutečně tichý chod. Hlasitost nepřesáhne 24 db a máte tedy jistotu, že vás nevzbudí. V tomto režimu zároveň nebude svítit displej.

Aplikace

Jak již píšu výše, k používání čističky žádnou aplikaci nepotřebujte. Postavíte ji, zapnete, zmáčknete automatický režim a čistička vše zařídí sama. Pokud ale chcete mít lepší přehled či budete chtít ovládat čističku z pohodlí gauče, hodí se vám aplikace VeSync, kde provedete jednoduchou registraci. Poté bude třeba připojit se k Wi-Fi. V aplikaci budete moct zapnout/vypnout zařízení, měnit režimy, užívat časovač či měnit výkon. Zároveň bude možné tento produkt používat s Google Asistentem či Alexou od Amazonu.

Design

Nyní krátce k designu tohoto produktu. Levoit Vital 200S PRO SMART je zhotovena především z plastu. Na přední straně vidíte odnímatelnou přední mřížku, ježmá tvar písmene U a právě zde se budou shromažďovat větší částice jako chlupy zvířat a podobně. Centrum ovládání naleznete na straně horní, kde je dotykový panel. Zde budete rovněž ovládat výkon, uzamykání, časovač a vše podstatné. Na bocích narazíte na madla, které vám pomohou, pokud budete chtít tento šestikilový kousek někam přemístit.

Vlastní používání

Používání Levoit Vital 200S PRO SMART lze popsat velice jednoduše a rychle. Jelikož ke zprovoznění stačí zmáčknout pouze jedno tlačítko, nebude používání čističky asi něco, co by vás svým způsobem mělo nějak těšit či zabavit na delší dobu. Dobrou zprávou ale je, že produkt funguje. Pokud nejste alergik, změnu těžko pocítíte. Pokud ale utíráte co týden prach, pocítíte výraznou změnu, neboť ho uvidíte na nábytku daleko méně. Opět a znovu lze pochválit automatický režim, který je možná až neuvěřitelně citlivý. Jakmile začnete zametat, světlo ihned zčervená a uslyšíte, jak čistička jede na plný výkon. Také reaguje na kouř, čili hodí se i pro kuřáky.

Resumé

Máte u vás doma spoustu prachu nebo hledáte způsoby, kterak ovzduší vylepšit, tak koupí tohoto produktu neprohloupíte. Jde o nástroj, který se perfektně hodí do domácnosti s mazlíčky a dětmi. Nyní s blížícím se babím létem se navíc hodí perfetkně. Cena produktu je 6290 korun.