iPhone 16 Pro se sice ještě nezačal ani prodávat, už se ale dočkal luxusní verze za 13 milionů

Přijde vám iPhone 16 Pro (Max) málo luxusní? Nebojte, lze si jej pořídit i v podstatně luxusnější verzi, avšak za ceny, ze kterých se tají dech. O tvorbu luxusních verzí se jako již tradičně postarala klenotnická společnost Caviar, jejíž produkty jsme vám na našem magazínu ukázali v minulosti již mnohokrát. Vzpomenout můžeme třeba na různé úpravy AirPods Max či Apple Watch. Co si tedy Caviar připravil pro letošek? To si můžete prohlédnout v galerii níže.

Nejlevnější luxusně upravené iPhony 16 Pro (Max) začínají u Caviar za 7950 euro (tedy asi 197 000 Kč), nejdražší verze pak stojí až 534 740 euro (tedy asi 13 430 000 Kč) A co že za tuto naprosto šílenou cenu dostanete? Opravdový unikát s tělem z 18K bílého zlata a 570 diamantů, který bude k dispozici jen ve třech kusech. Jedná se tedy o naprostou raritu, kterou si však vzhledem k ceně dovolí opravdu málokdo. To ostatně platí ale i pro nejlevnější luxusní verzi – vždyť za 197 000 Kč si lze koupit až 6 základních iPhonů 16 Pro a ještě vám zbude na AirPods a Apple Watch. A co vy, dokážete si koupi něčeho podobného představit?

