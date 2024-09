První test výkonu iPhonu 16 Pro je venku a dokáže vyrazit dech!

iPhony se dlouhodobě řadí mezi nejvýkonnější smartphony na trhu a ani jejich letošní generace není v tomto směru jiná. Čipy A18 Pro z iPhonů 16 Pro jsou totiž opět naprostou špičkou svého oboru, což prozradil jak samotný Apple na pondělní Keynote, tak nyní potvrdil i první benchmarkový test, který se objevil v databázi Geekbench. A je skutečně o co stát.

První benchmarkové měření objevené v databázi Geekbench pro iPhone s identifikátorem 17,2, za který by se měl ukrývat model 16 Pro Max, odhaluje vskutku působivé výsledky. Na jedno jádro totiž dosáhl telefon skóre 3409 bodů a na více jader pak 8492 bodů. Čip je tedy o zhruba 15 % rychlejší než A17 Pro z iPhonů 15 Pro a o 30 % rychlejší než čip A16 Bionic ze základních „patnáctek“.

Co je však daleko zajímavější, je srovnání s počítačovo-tabletovými čipy řady M. Konkrétně čipy M1 z MacBooků Air či iPadů Air dosahují na jedno jádro skóre kolem 2390 bodů, na více jader pak kolem 8760 bodů. V úkonech zatěžujících jedno jádro jsou tedy iPhony 16 Pro podstatně výkonnější a ve vícejádrových úkonech jsou pak s čipy M1 víceméně srovnatelné, což je do jisté míry neuvěřitelné vzhledem k tomu, o jak malé zařízení se ve srovnání s MacBooky Air jedná. Apple tedy opět ukázal, že jestli je v něčem skutečně extrémně silný, pak je to právě vývoj čipů, jelikož i letos jimi bude bezesporu trhu se smartphony vládnout či minimálně bude dlouho na jeho vrcholu.

