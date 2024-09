Apple Watch 9 vs. 10: Detailní pohled na změnu designu nového modelu

Pondělní představení nové generace Apple Watch bylo pro leckoho dost možná zklamáním. To proto, že mnohé dřívější spekulace hovořily o výrazném redesignu, který se však nakonec nenaplnil. Určitá změna vzhledu sice ze strany Applu proběhla, nejedná se však v žádném případě o nic zásadního. Na sociálních sítích se pak dokonce objevují názory, že Apple design nezměnil prakticky vůbec, což ale při pohledech na rozměry, ale hlavně na CAD rendery není pravda. Ostatně, přesvědčte se sami níže.

Rozměry Apple Watch 9

41 mm verze – 41 x 35 x 10,7 mm

41 x 35 x 10,7 mm 45 mm verze – 45 x 38 x 10,7 mm

Rozměry Apple Watch 10

42 mm verze – 42 x 36 x 9,7 mm

42 x 36 x 9,7 mm 46 mm verze – 46 x 39 x 9,7 mm

Jak můžete na CAD renderech vycházejících z oficiálních produktových dat vidět, ačkoliv se výška a šířka Series 9 a 10 liší jen o milimetr, stejně jak tomu je v případě tloušťky, při pohledu ze shora vypadají Series 10 dost jinak. Je to proto, že u nich Apple výrazně zredukoval rámečky kolem displeje, díky čemuž jej tak šlo roztáhnout více do boků a tím pohledově hodinky poměrně dost změnit. Naopak co se týče zúžení těla, zde si troufáme říci, že se o žádné zásadní „hubnutí“ nejedná. přeci jen, milimetr dolů není moc. Jak budou hodinky vypadat naživo ale samozřejmě zatím nevíme.

