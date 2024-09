USB-C v iPhonech 16 je stále zatraceně pomalé

iPhone 16 na včerejší konferenci ukázal poměrně velkou škálu změn. Jsou ale sféry, do kterých Apple vůbec nesáhl. Od minulého roku si můžeme i na iPhonech konečně užívat nabíjení za pomoci USB-C, nicméně přenosová rychlost nebyla zrovna valná a byla na úrovni USB 2, tedy až 480 Mb/s. iPhone 16 Pro‌ a ‌iPhone 16 Pro‌ Max má přenosovou rychlost 10Gb/s. Čili také beze změny. Během události ohledně A18 Pro Apple sice vyšší rychlosti USB 3 zmínil a vyznělo to v jeden moment tak, že by měly být rychlejší, než tomu bylo u A17 Pro. Nicméně to vypadalo, že Apple srovnával A18 Pro a A18. Jen připomeňme, že iPad Pro má přenosové rychle 40 Gb/s.

iPhone 16 (Plus) & 16 Pro (Max) půjde zakoupit zde