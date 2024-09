Seznamte se s Rixon: Mladou značkou audio produktů a mobilního příslušenství za super ceny

Komerční sdělení: V současnosti lze na trhu nalézt nepřeberné množství nejrůznějších sluchátek, reproduktorů, USB kabelů, adaptérů či jiných druhů příslušenství. Ne všechny však bohužel nabízí dostatečnou kvalitu, líbivý design a zároveň dávají smysl svou cenou. Značek, které by navíc měly české kořeny a díky tomu tak pro nás byly ještě přitažlivější, je pak bohužel ještě méně. O to víc potěší produkty mladé značky Rixon, která všechny aspekty vyjmenované výše splňuje a její produkty díky tomu stojí opravdu za to.

Přestože je Rixon mladou značkou, její portfolio je opravdu široké, díky čemuž si tak na své přijde snad naprosto každý. Velkým benefitem produktů Rixon je pak to, že nabízí spousty technologických vychytávek, díky čemuž tak jsou schopné oslovit širokou sortu uživatelů. Problém není například nalézt sluchátka s hybridním ANC, ENC Rixon SharpTalk, podporou herního režimu či dlouhou výdrží baterie, díky čemuž vám tak vydrží hrát dlouhé hodiny. Potěší ale třeba i funkce Rixon VibeSwipe, která umožňuje připojení ke dvěma Bluetooth zařízením současně s následným automatickým přepínáním mezi zdroji na základě toho, jaký zrovna vydává zvuk.

Vybírat lze navíc jak z klasických špuntových či peckových modelů různých tvarů a velikostí, tak i z náhlavních sluchátek, která perfektně obklopí vaše uši a pohltí vás svým zvukem. A co víc – z nabídky značky Rixon si vybere opravdu každý i díky její cenám. Vždyť základní sluchátka začínají už na pár stovkách, zatímco high-endové modely doslova napěchované nejmodernějšími technologiemi seženete do 1500 Kč.

Velmi zajímavě se jeví i nabídka reproduktorů, které je taktéž velmi slušně široká. Dva modely z ní se však vymykají zbylým – konkrétně pak Denny s výkonem 40W a BigBoss s výkonem 100W. Oba vám totiž díky integrovanému audio DSP čipu dokáží nabídnout leště lepší zvukový výstup a tedy skvělý poslech jakékoliv hudby, kterou si jen usmyslíte. Skvělému poslechu navíc dopomáhá třeba i funkce Rixon TwinStream, která umožňuje spárovat dva reproduktory pro vytvoření sterea a jejich následní připojení k jednomu zdroji hudby, kterou si tak vychutnáte plnými doušky. Touto technologií jsou přitom vybaveny všechny reproduktory v nabídce Rixonu. A díky odolnosti proti prachu a vodě se je nemusíte bát vzít ani ven na procházku, grilovačku či klidně pořádnou letní party. Pokud by vám navíc došla „šťáva“ v telefonu, lze reproduktory využít i coby powerbanky a nabít z nich vaši elektroniku. Zkrátka a dobře, všestranní parťáci.

Co se týče příslušenství, i zde potěší zaručeně šíře nabídky. Na výběr jsou totiž nabíjecí adaptéry s výkonem 20 či 30W a porty USB-C a kombinací USB-C a USB-A, přičemž ve všech případech je k dispozici podpora PowerDelivery. Rychlé nabití iPhonu tedy nebude žádný problém – a to klidně i v kombinaci s USB-C/Lightning či USB-C/USB-C kabely, které má Rixon taktéž v nabídce. Ve výsledku se tedy dokážete plně vybavit produkty Rixon nejen pro poslech hudby, ale taktéž pro nabíjení vaší elektroniky. Vše je navíc k dostání za přívětivé ceny a v minimalistickém designu, který se hned tak neokouká. Pokud tedy sháníte nová sluchátka, reproduktory či nabíjecí příslušenství, produkty z dílny Rixon by vám rozhodně neměli uniknout. Jedná se totiž o kousky, které mají konečně smysl.

Produkty Rixon si můžete prohlédnout zde