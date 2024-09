iOS 18 omylem odhalil jednu z nejzásadnějších novinek pro budoucí AirPods!

Spolu s vydáním iOS 18 RC v pondělí se objevily důkazy potvrzující, že Apple skutečně testoval nové zdravotní senzory ve svých bezdrátových sluchátkách. Kód ve zmíněné verzi operačního systému iOS 18 potvrzuje zvěsti o nové generaci AirPods Pro, která má vyjít příští rok, a která má disponovat těmito senzory.

AirPods Pro a Powerbeats Pro s novými zdravotními senzory

Již delší dobu se proslýchalo, že společnost Apple pracovala na celé řadě funkcí, souvisejících se zdravím. Těmito funkcemi má být vybavena příští generace bezdrátových sluchátek AirPods Pro, která má být oficiálně představena v roce 2025. Včera vydaný iOS 18 RC toto podle všeho potvrzuje. Kód, nalezený v poslední betě, odkazuje na nová bezdrátová sluchátka se senzorem tepové frekvence. „Noste obě sluchátka během tréninku, abyste sledovali a posílali svůj srdeční tep do Apple Health. Spravujte v nastavení Bluetooth,“ stojí ve zmíněném kódu. Příslušný řetězec je součástí systémové komponenty, která spravuje nastavení bezdrátových sluchátek Apple, jako jsou AirPods a Beats.

Ačkoli je to jediný řetězec nalezený v systému, zdroje serveru 9to5Mac (stejné, které potvrdily přesné podrobnosti o iPhone 16 a Apple Watch Series 10 minulý týden) zároveň odhalily další podrobnosti o tom, co očekávat od této technologie. Podle těchto zdrojů nebudou AirPods Pro 3 jedinými sluchátky, které budou mít nový zdravotní senzor. Apple také plánuje přidat stejný senzor srdečního tepu do příští generace Powerbeats Pro. K uvedení Powerbeats Pro 2 by podle všeho mělo dojít v roce 2025. Je pravděpodobné, že tento model bude vybaven senzorem srdečního tepu, který uživatelé budou moci v případě potřeby vypnout.