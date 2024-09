Apple začne zřejmě již brzy prodávat Vision Pro v ČR!

Apple se zřejmě chystá na spuštění prodeje Vision Pro v ČR. Pokud totiž začnete vyhledávat na Google aplikace pro Vision Pro, zjistíte, že se Googlu podařilo indexovat odkazy směřující do App Store pro Vision Pro. Jednak je to zajímavé tím, že jak jsme již informovali, Apple celkem přístup do App store pro Vision tají a mají jej pouze ti, co toto zařízení vlastní, ale zejména je to pak zajímavé tím, že se zde nachází popis kompletně v češtině. Apple nemá ve zvyku popisovat produkty nebo nabízet aplikace v jazyce pro zemi, ve které se daný produkt nenabízí. Pokud se přes Google vyhledávání proklikáte do App Store pro Vision Pro a otevřete jej na Macu v Mac App store nebo v App store na iPhone/iPod touch, pak uvidíte veškerý popis v češtině, tak jak to je vidět na následujících screenshotech.

Bohužel, zatím není možné stahovat z tohoto App store pomocí českého Apple ID. Je to však velmi zajímavý náznak toho, že se příchod Vision Pro do ČR skutečně blízí a mohl by být ještě v letošním roce. Prozatím si zájemci o Vision Pro musí zajet do Německa, které je ze zemí, jenž Vision Pro prodávají ČR nejblíž.