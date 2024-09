Tohle příslušenství pro AirTag si vytisknete doma a na dovolené si jej zamilujete!

Pokud zrovna nejste v plážovém klubu, kde se každému na lehátku válí drahé brýle, telefony a další věci, ale zavítáte na veřejnou pláž, pak si tuhle vychytávku zamilujete. Jedná se o velký vrták, který zaryjete, respektive zavrtáte do země a do jeho dutého prostoru pak dáte věci jako je telefon, brýle, klíčky od auta a tak podobně. Vrták je zamkytelný a má místo pro vložení AirTagu, pokud by vám jej někdo nedej bože ukradl. Princip však spočívá v tom, že přes něj jednoduše přehodíte ručník a nikoho ani nenapadne, že pod ručníkem máte něco schované, protože je vše v zemi. Jendá se o zajímavý způsob jak schovat cennosti na pláži a co nejvíce snížit možnost, že vám je někdo ukradne. Kdyby k tomu přece jen nedej bože došlo, máte v něm AirTag. Všechny 3D modely potřebné pro vytisknutí této vychytávky si můžete zdarma stáhnout přímo zde.