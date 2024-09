Co Apple v pondělí představí: Těchto 7 novinek očekáváme a ve 3 doufáme

Již v pondělí 9. září večer pořádá Apple svou první podzimní Keynote, na které představí nálož hardwarových novinek. Ačkoliv samozřejmě oficiálně neoznámil, co přesně se zde objeví, vzhledem k minulosti i únikům informací není tak úplně těžké odvodit, čeho bychom se měli na Keynote zaručeně dočkat a co by teoreticky mohlo dorazit takříkajíc „nad plán“. Pojďme se tedy společně podívat na to, co by mohl pondělní večer přinést ve zhruba dvouhodinovém livestreamu, který Apple chystá.

Jistoty

iPhone 16

Představení základního iPhonu 16 je prakticky hotovou věcí. Jednak má Apple již řadu let září vyhrazeno právě na iPhony, jednak jsme viděli v minulosti nespočet uniklých snímků zachycujících iPhony 15 a jednak by z jeho strany nedávalo absolutně smysl představit řadu 16 Pro bez levnější alternativy. Od iPhonů 16 očekáváme zejména přepracovaný fotoaparát připomínající částečně ten, který Apple využíval u iPhonů X/XS, dále pak navýšení výkonu a RAM paměti pro potřeby Apple Intelligence, prodloužení výdrže baterie a určitý upgrade fotoaparátu.

Chybět by zde navíc nemělo akční tlačítko a Capture Button pro ovládání foťáku. Obecně se ale nedají od základních „šestnáctek“ očekávat nějaké velké věci – tím spíš, když přinesou poměrně zásadní redesign zad, což je v očích Applu upgrade, který by ve výsledku měl pro letošek stačit coby největší.

iPhone 16 Pro

Nové vlajkové lodě Applu nemohou samozřejmě v pondělí na Keynote chybět. Designově se sice mezigeneračně změní jen nepatrně díky Capture Buttonu pro ovládání foťáku a nové barevné variantě (zřejmě zlato-bronzové), dočkat bychom se však měli například solidního navýšení výdrže baterie či poměrně zásadního vylepšení fotoaparátu, kdy ultraširokoúhlý objektiv povyskočí svým rozlišením z 12MPx na 48MPx a stane se tak využitelnějším.

U menších iPhonů 16 Pro se zase počítá s nasazením pětinásobného optického zoomu po vzoru iPhonů 15 Pro Max z loňského roku. A konečně, obě verze se zvětší o 0,2″ – konkrétně na 6,3″ v případě iPhonu 16 Pro a 6,9″ v případě iPhonu 16 Pro Max. Úhlopříčka iPhonů by však měla růst zejména zúžováním rámečků kolem displeje, díky čemuž bychom se tak zřejmě nemuseli nakonec dočkat žádné citelné změny rozměrů.

Apple Watch SE 3

Dost možná nejnudnější produkt, který se na pondělní Keynote představí. Od Apple Watch SE 3 se totiž ve výsledku nedá očekávat nic jiného než jen drobný upgrade hardwaru ve formě nasazení novějšího procesoru a tak podobně. Designově ale zůstanou hodinky stejné a nevsadili bychom si u nich ani na podporu Always-on displeje či na přidání dalších zdravotních funkcí.

Přeci jen, Apple je bere jako vstupenku do světa Apple Watch za velmi příznivou cenu, kvůli čemuž musí s technologiemi a upgrady šetřit. Nicméně, minimálně tato generace dle nás dorazí ještě s hliníkovým tělem i přesto, že se v předešlých měsících objevily zprávy o tom, že Apple pracuje na Apple Watch SE z plastu. Pokud ano, bude to dle nás spíš až nadcházející, tedy 4., generace.

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 10 předchází velká očekávání vzhledem k tomu, že letos na podzim slaví tato produktová řada 10. výročí svého představení. Právě s ohledem na tento fakt tak mnoho leakerů i analytiků ještě před pár měsíci prorokovalo velké přepracování po vzoru iPhonů X, kdy se měly právě Series 10 stát jakýmisi udavači trendů ve světě smartwatch a zároveň novým odrazovým můstkem pro Apple Watch do dalších let. Nyní se ale zdá, že tomu tak úplně nebude.

Designově se totiž mají Series 10 oproti předešlé generaci změnit jen relativně málo, konkrétně dostanou tenčí tělo, mírně jiné mikrofony a reproduktory či nové velikosti ve formě 42 a 46 mm. Samozřejmostí je pak i nový rychlejší procesor a všichni doufáme, že i baterie, která by konečně umožnila jejich provoz bez nutnosti nabití déle než jeden a půl dne běžného využívání. Fanoušky oceli pak zklame, že s ní Apple letos už nepočítá a namísto ní nasadí titan spolu s hliníkovými verzemi a snad i keramikou.

Apple Watch Ultra 3

Bohužel, i v tomto případě lze alespoň na základě dosavadních úniků informací hovořit o solidní nudě. To proto, že se Apple Watch Ultra 3 nemají od Ultra 2 z loňska takřka v ničem lišit. Stejně jako Series 10 sice dostanou novější čipset a zřejmě i úspornější displej, který by mohl prodloužit jejich už tak skvělou výdrž baterie, tím však výčet novinek končí. Poměrně nahlas se v souvislosti s nimi nicméně hovoří i o přidání nových barevných variant, ale zde je třeba jedním dechem dodat, že přesně to se předpovídalo i loni u modelu Ultra 2, ale nakonec se tak nestalo.

AirPods SE

Apple Watch SE, 4 SE či jakkoliv je Apple označí mají být novým vstupním modelem AirPods za dostupnou cenu, který v nabídce nahradí co nevidět stále prodávané AirPods 2. generace z roku 2019. Designově se má jednat o jakéhosi hybrida AirPods 3 a AirPods Pro bez silikonových špuntů, který nabídne příjemný zvuk, perfektní propojitelnost s ekosystémem Applu, kvalitní mikrofony pro hovory či rychlé párování. Žádné další zajímavé funkce zde ale vzhledem k jejich zasazení do portfolia Applu nemá smysl očekávat.

AirPods 4

AirPods 4 by měly být náhradou za AirPods 3, které po jejich představení přestane Apple prodávat. Novinka by měla být nicméně prakticky stejná jako výše zmíněné AirPods SE s tím rozdílem, že bude mít navíc podporu ANC a režim propustnosti, byť zde můžeme už nyní začít polemizovat nad jejich kvalitou vzhledem k faktu, že sluchátkům budou chybět silikonové špunty utěsňující zvukovody tak, jak tomu je v případě AirPods Pro. Nicméně vzhledem k tomu, že se budou prodávat za cenu nynějších AirPods 3, tedy kolem 4000 Kč, bude se jednat bezesporu o zajímavou koupi s fajn funkcemi navíc oproti předešlé generaci.

Divoké karty

iPhone SE 4

Jedním z hlavních témat ve světě Applu je od letošního června jablečný AI systém Apple Intelligence, který obsahuje nepřeberné množství zajímavých vychytávek a funkcí založených právě na umělé inteligenci, které jsou navzájem různě propletené a které budou hlavně tvořit důležitou součást iOS 18 a potažmo i dalších operačních systémů a produktů Applu. A jelikož Apple potřebuje, aby byl o Apple Intelligence mezi uživateli co největší zájem, jelikož právě AI trh v poslední době hýbe světem a konkurence Applu zatím v tomto směru uniká, potřebuje mít k dispozici co nejvíce hardwaru, který umožní Apple Intelligence spustit.

Představení iPhonu SE 4 by tak mohlo být ze strany Applu ryze pragmatickým krokem, jak navýšit zařízení pro využití Apple Intelligence. Další vylepšení tohoto telefonu ve formě nasazení OLED displeje s Face ID, USB-C či designu á la iPhone 12 s jednoobjektivovým fotoaparátem je pak už pomyslnou třešinkou na dortu.

AirPods Max 2

Když už Apple ukáže v pondělí AirPods 4 a definitivně tak přejde u klasických AirPods na USB-C port u nabíjecího pouzdra, nebylo by z jeho strany vůbec od věci, kdyby se v rychlosti rozhodl ukázat i AirPods Max 2. Ve výsledku se od nich totiž stejně neočekává prakticky nic jiného než jen nové barevné varianty, výkonnější čip pro lepší ANC či rychlost párování a samozřejmě přechod z Lightningu na USB-C.

iPad mini 7

Představení iPadu mini 7 by mohlo být stejně účelové jako představení iPhonu SE 4. I tento iPad by totiž měl být po updatu schopen rozjet Apple Intelligence a ze strany Applu by proto dávalo smysl jej po pár letech „u ledu“ opět oživit. Ostatně, o nic jiného než o nový procesor by zde stejně nešlo. Ostatní technické specifikace tohoto zařízení jsou totiž velmi slušné, takže i toto představení by mohl Apple „sfouknout“ ve stylu ukázání jednoho „slidu“ prezentace, ve kterém bude informovat o tom, že do své nabídky zařazuje aktualizovanou verzi iPadu mini schopnou rozjet právě Apple Intelligence.