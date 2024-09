iPhony 16 Pro budou natáčet do 4K při 120fps a mnoho dalšího! Obří únik odhalil vše podstatné

Pokud se vám zdálo, že se Applu letos relativně dařilo držet informace o iPhonech 16 (Pro) takříkajíc pod pokličkou a svět tak věděl o telefonech méně věcí než v předešlých letech, je dost možná ideální čas tuto ideu přehodnotit. Dnes odpoledne se totiž roztrhla pomyslná hráz únikové přehrady, díky čemuž se tak se značným předstihem dozvídáme řadu zajímavých detailů o chystaných iPhonech, přičemž mnohé z nich stojí opravdu za to. Pořádnou nálož informací nyní vypustil do světa i portál 9to5mac, jehož zdroje v minulosti dost zabodovaly.

Tentokrát přišly zdroje výše zmíněného portálu konkrétně s tím, že jednou z hlavních novinek foťáků iPhonů 16 Pro a 16 Pro Max bude podpora natáčení do 4K při 120fps. Doposud přitom bylo maximum 4K při 60fps. Potvrzen byl rovněž 48MPx ultraširokoúhlý objektiv či to, že se fotosoustavy iPhonů 16 Pro a 16 Pro Max budou zcela shodovat, díky čemuž tak vykouzlíte na oba telefony stejně perfektní záběry a nebude tedy nutné sáhnout po modelu Max v případě, že budete chtít mít hardwarově to nejlepší, co bude v danou chvíli k dispozici.

Kromě natáčení ve 4K při 120FPS zlepšil Apple u iPhonů 16 Pro i QuickTake a to konkrétně navýšením rozlišení ze 1080p na 4K. Extrémně zajímavé je pak to, že měl Apple testovat dokonce i natáčení v 8K, kterého by měly být schopné jak širokoúhlé, tak i ultraširokoúhlé objektivy, stejně jako čip A18 Pro. V tuto chvíli nicméně není jasné, zda jej nakonec nasadil, či si jej jen chtěl vyzkoušet a nechává si jej v rukávu na příští rok, kdy bychom se měli dočkat vylepšení rozlišení teleobjektivů a tedy zřejmě schopnosti natáčet v 8K všemi třemi zadními objektivy.

Co se týče dalších vychytávek souvisejících s fotoaparátem, Apple počítá například spodporou formátu JPEG-XL, možností pozastavit a obnovit nahrávání videa v aplikaci Fotoaparát, odstraňováním hluku větru z videí pomocí AI a strojového učení, přidáním nových fotografických stylů s vylepšenými AI funkcemi pro zachování přirozenějších odstínů pleti či nový režim pro pořizování prostorových fotografií pro prohlížení ve 3D na Apple Vision Pro. Zkrátka a dobře, fotoaparát bude hrát i v letošním roce u iPhonů prim a je tedy rozhodně na co se těšit, tedy minimálně pokud rádi fotíte.