Tohle jste ještě neviděli: Zens představil dvoupatrovou bezdrátovou nabíječku za šílenou cenu

V současnosti naleznete na trhu nepřeberné množství bezdrátových nabíječek různých typů, tvarů a velikostí. Nad valnou většinu z nich, ne-li pak naprosto všechny, však nyní ční čerstvě představená novinka z dílny oblíbeného výrobce příslušenství Zens. Ta nese název Quattro Charger Pro 4, nabízí podporu standardu Qi2 a jak už její název napovídá, zvládne zároveň nabíejt hned čtyři zařízenou současně díky své poměrně unikátní dvoupatrové konstrukci. Ostatně, prohlédněte si ji sami v galerii pod tímto odstavcem.

Jak můžete sami vidět, princip nabíječky jako takové je ve své podstatě naprosto jednoduchý. Je tvořena dvěma plochami, kdy v každé plošce naleznete magnetický konektor s podporou Qi2 a schopností nabíjet smartphone až 15W. Tyto dvě plošky jsou následně propojeny hliníkovým ramenem tak, aby byly jedna nade druhou a tedy zabraly ve výsledku i nejméně místa. Fajn je pak to, že kromě zařízení s podporou Qi2 či MagSafe zde samozřejmě zvládnete nabít i zařízení s podporou první generace Qi a to i bez magnetického konektoru. Jediný, zato však docela velký, háček je tedy v ceně, která je nastavena na v přepočtu 4500 Kč. Nabíječka bude k dostání v černé a bílé barevné variantě a to konkrétně od října.