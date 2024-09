Začněte školní rok 2024/2025 se špičkovou výbavou od iStores!

Komerční sdělení: S příchodem nového školního roku 2024/2025 přichází iStores s exkluzivní nabídkou pro studenty a učitele. Letos je nabídka rozšířena o akční cenu na MacBook Air bez nutnosti potvrzení ze školy. Ať už se chystáte na střední školu, vysokou školu nebo na pedagogický sbor, máme pro vás speciální nabídku na produkty Mac a iPad.

Proč je Mac ideálním společníkem pro studenty a učitele?

1. KOMPATIBILITA – Všechny aplikace, které potřebujete pro učení, práci, spolupráci a zábavu. Na Macu najdete aplikace, které dobře znáte, a snadno se naučíte nové.

2. BATERIE NA CELÝ DEN – Dostatek energie na DLOUHÉ, DLOUHÉ učení. S výdrží baterie až 22 hodin zvládnete bez problémů všechny studijní povinnosti. Z domova, na intru i na cestách.

3. KONTINUITA – Mac + iPhone. Společně jsou ještě lepší

Studuj chytřeji – fotky, poznámky, soubory a další věci se synchronizují mezi zařízeními. Vše, co potřebuješ, máš vždy po ruce.

4. VÝDRŽ A SPOLEHLIVOST – Něco, co vydrží. Uvnitř i venku. Mac je vyrobený z opravdu odolného hliníku, má super výkonný čip a dostává pravidelné aktualizace softwaru. Vydrží s vámi zkoušku časem na vysoké škole i po ní.

5. VÝKONNÝ ČIP APPLE SILICON – Bez zaváhání zvládne náročné úlohy, jako je střih videa, 3D modelování a programování.

6. INTUITIVNÍ OPERAČNÍ SYSTÉM – MacOS je uživatelsky přívětivý a snadno se s ním pracuje.

Nepřehlédněte tyto super výhody:

Až 10% slevy pro studenty a učitele na nové počítače Mac

Získejte MacBook Air s M3 se studentskou slevou už od 32 € měsíčně.

Speciální ceny na MacBook Air pro všechny zákazníky

Objevte nové způsoby učení na iPadu

iPad není jen tablet – je to mocný nástroj pro kreativní a efektivní učení.

Pořiďte si nový iPad se slevou až 6 % pro studenty a učitele.

Pořiďte si iPad 10. generace se studentskou slevou už od 16 eur měsíčně.

Studentská sleva pro vás

Jste student denního studia starší 18 let nebo učitel? Můžete získat dodatečnou slevu až 10 % na počítače Mac, a to i na akční cenu MacBooku Air! Neváhejte ale dlouho – tato skvělá nabídka platí jen do konce září. Navštivte naši speciální stránku a zjistěte všechny podrobnosti o této speciální nabídce. Začněte nový školní rok s tím nejlepším vybavením. S iStores a Apple budete připraveni na všechny výzvy, které vás čekají!