Tato funkce z iOS 18 by posunula zážitek ze sledování YouTube nebo Netflixu na novou úroveň

Přiznejme si to – pro většinu uživatelů není aplikace TV, případně streamovací služba  TV+, první volbou, co se týče sledování obsahu. Ostatně i nejrůznější průzkumy jasně ukazují, že lidé dávají přednost sledování streamovacích služeb typu Netflix či Max, případně sledují nejrůznější videa na YouTube. Co se obsahu týče, konkurenční služby zkrátka jednoznačně vedou. Ovšem co se týče funkcí, s příchodem operačních systémů iOS 18 s tvOS 18 nabídne Apple něco, co by konkurence mohla rozhodně převzít. O co se jedná?

Když Apple poprvé předvedl tvOS 18 na WWDC, zdůraznil velmi malou funkci, která se zdála být určena k tomu, aby výrazně změnila zážitek ze sledování videí. Tato funkce spočívá v automatické dočasné aktivaci titulků pokaždé, když se ve sledovaném videu vrátíte o kousek zpět. Apple TV již řadu let nabízí možnost při sledování zadat Siri pokyn „What did they/he/she said“, pokud vám unikla část dialogu ve filmu nebo seriálu. Po vyslovení tohoto příkazu se video vrátí o 10 sekund zpět a automaticky se dočasně zapnou titulky. Po přechodu na iOS 18 a tvOS 18 ale už nebude potřeba k automatické aktivaci titulků při přetočení zpět aktivovat Siri.

Místo toho vaše zařízení nyní předpokládá, že pokud se vracíte zpět, je to proto, že jste něco zmeškali, takže automaticky zapne titulky na obrazovce na 10 sekund. Nová funkce titulků navíc není omezena výhradně jen na prostředí Apple TV. Automatické titulky při zpětném přehrávání jsou také součástí aplikace TV iOS 18, iPadOS 18 a macOS Sequoia. Můžete je vyzkoušet v beta verzích nebo počkat na veřejné spuštění nových operačních systémů – k tomu by mělo dojít bezprostředně po skončení zářijové Keynote. Bylo by skvělé, kdyby zrovna tuto vychytávku přebraly i další streamovací služby.