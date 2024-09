Jaká je budoucnost Apple TV? Objevily se plány Applu, které ji poodhalují

Apple TV se sice poslední hardwarové aktualizace dočkala relativně nedávno, jelikož však nic zásadního nepřinesla a čas od času se fanouškovým světem Applu mihnou informace o zajímavých plánech společnosti na budoucí verze tohoto produktu, nejeden jablíčkář doufá v brzké představení její nové verze. Zdá se ale, jakákoliv velká očekávání jsou v tuto chvíli takříkajíc „mimo mísu“.

Ohledně budoucnosti Apple TV se na svém účtu na X rozpovídal velmi dobře informovaný reportér Bloombergu Mark Gurman, jenž svá slova opírá mimo jiné o své zdroje přímo v Applu. Ten tvrdí, že doufat v příchod počítačovo-tabletových čipů řady M do Apple TV je v současnosti zcela zbytečné, jelikož se nic takového nestane. Důvod je přitom prostý – tvOS jako taková není platforma, která by byla pro vývojáře zajímavá a tedy i kdyby disponovala Apple TV supervýkoným čipem M, nebyl by na ní k dispozici kvalitní obsah, díky kterému by dával podobný upgrade smysl.

Apple tak půjde dost možná nakonec zcela opačným směrem, který měl přitom před lety sám smést ze stolu. Ve hře má být údajně vytvoření HDMI či USB-C adaptéru do Apple TV, který by sekundoval funkce Apple TV a který by stačilo ve výsledku jen připojit do portů televize a ten by okamžitě začal fungovat. Vedení Applu mělo sice před časem tuto vizi zamítnout s tím, že chce i nadále vytvářet Apple TV coby prémiový produkt, čemuž měl dopomoci třeba i její tvar stylové černé krabičky, nicméně vzhledem k rozmachu popularity služeb Applu, který by byl Apple TV hub schopen zprovoznit, je prý docela pravděpodobné, že tuto vizi nakonec Apple přepracuje ve snaze maximalizovat právě zisky ze služeb.