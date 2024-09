Satelity Starlink udělaly za posledního půl roku 50 000 úhybných manévrů

Když začal Starlink posílat první satelity poskytující připojení k internetu na oběžnou dráhu, musel vyřešit problém, jak zamezit tomu, aby narážely sami do sebe, do vesmírného smetí nebo do ostatní objektů, které se ve vesmíru nachází. To vyřešil pomocí trysek, které může satelit autonomě aktivovat a vyhnout se tak srážce s jiným objektem. Zajímavé je, že zatím co zpočátku tyto trysky nemusely satelity téměř používat, aktuálně provádí průměrně 275 manévrů denně, aby nedošlo k srážce. Za posledních šest měsíců satelity Starlink provedly téměř 50 000 manévrů, aby odvrátili kolizi. Oproti loňském roku se jedná o dvojnásobná čísla.

Zajímavé to je i s ohledem na to, že se síť satelitů Starlink sice rozrostla, ale ne až tak výrazně, aby to odpovídalo růstu počtu výhybných manévrů. Aktuálně má na oběžné dráže Starlink celkem 6350 satelitů, zatím co v loňském roce byl počet 5100 satelitů v prvním pololetí roku. Podle informací, které předložit Starling centru řídícího provozu musel v průměru použít každý satelit 14x své trysky, aby se vyhl dalším objektům a zamezil srážce. Během prvních čtyř let od zahájení provozu prvního satelitu se počet úhybných manévrů každých šest měsíců zdvojnásobí. Pokud bude tento trend pokračovat, pak podle profesora astronautiky Hugha Lewise bude Starlink provádět v roce 2028 přibližšně dva miliony manévrů, aby zamezil srážkám