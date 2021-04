Sledujte satelity Starlink v reálném čase

Starlink je jedním z nejzajímavějších globálních projektů současnosti. Myšlenka přinést dostatečně rychlý internet na kterékoli místo na světě je bezesporu velmi zajímavá a Elonu Muskovi s jeho Starlinkem se ji pomalu začíná dařit plnit. K tomu, aby mohl Starlink pokrýt skutečně celou naši planetu internetem postupně vypustí do vesmíru celkem dvanáct tisíc satelitů. Ty díky svým trajektoriím dokáží pokrýt 100% povrchu naší planety a poskytnout dostatečně rychlé připojení pro všechny zákazníky. V současné době má již Starlink přes 10 tisíc zákazníků a v našich končinách by služba měla být dostupná během příštího roku.

Ať již patříte mezi milovníky technologií nebo jen rádi pozorujete oblohu a zjišťujete, co nad vámi právě letí, rozhodně vás bude zajímat projekt Satellitemap.space. Ten má jediný úkol, a to sledovat aktuální pozici všech satelitů od Starlinku a také druhé společnosti, která se o pokrytí planety internetem snaží – OneWeb. Sledovat je možné aktuální pozici každého jednoho satelitu a to jak těch aktivních, tak těch, které jsou zatím neaktivní. O každém jednom satelitu navíc můžete okamžitě zjistit, v jaké výšce se nachází, jaká je jeho dráha letu a jak dlouho je již ve vesmíru. Máte tak možnost sledovat jednotlivé formace a vidět přesně, který konkrétní satelit vám právě letí nad hlavou. Pokud vás tyto informace zajímají, stačí kliknout na následující odkaz a podívat se sami.

Starlink můžete v reálném čase sledovat přímo zde.