Internet od Starlinku si už můžete předobjednat i u nás, dostupný bude příští rok

Internet od Starlinku je bezesporu věcí, která budí emoce. Ať už patříte mezi technologické nadšence a zkrátka jen čekáte na to, kdy už budete mít možnost vyzkoušet satelitní internet přímo u vás doma nebo jen pozorujete množství satelitů nad našimi hlavami, určitě jste si tohoto projektu již všimli. Ambiciózní projekt, který má za cíl pokrýt celou naši planetu internetem bez ohledu na místo a čas, ve kterém se nacházíte, je skutečně fenomenální počin.

Podobný projekt zkoušel před lety Google, který měl ambice pomocí speciálních balónů pokrýt internetem africký kontinent, bohužel však projekt selhal. Musk na to jde ještě z větší výšky a pokrýt internetem celou planetu chce díky stovkám satelitů umístěných na oběžné dráze naší planety. Tyto satelity by měly do budoucna zajistit připojení k internetu z jakéhokoli místa na světě, které bude mít přímou viditelnost na oblohu. Většina území ČR a SR by se pak pokrytí měla dočkat podle oficiálních informací od Starlinku již v příštím roce.

Abyste byli u toho, je nutné využít možnosti předobjednávky, která vám má za cenu 99$ zajistit to, že vás bude brát Starlink na zřetel. Depozit, který máte nyní možnost uhradit, však nezaručuje, že jakmile bude služba dostupná, budete tím, kdo ji bude mít možnost získat mezi prvními. Sám Starlink totiž upozorňuje na to, že o službu je obrovský zájem a onen depozit je tak pouze něčím, co by mělo oddělit lidi se skutečným zájmem Starlink využívat od ostatních. Pokud bude ale i tak o službu mezi platícími depozit velký zájem, bude nutné čekat, až na vás zkrátka dojde řada.

Depozit je možné zaplatit již nyní, a to přímo na starlink.com, kde si můžete ověřit dostupnost na své adrese a v případě zájmu zaplatit poplatek. Ten vám aktuálně zaručí pouze to, že budete mít na starlinkk.com založený účet a měli byste být mezi prvními, kdo bude mít možnost službu objednat. Je důležité upozornit, že za oněch 99 dolarů nezískáváte službu ani zařízení potřebné k jejímu provozu. Jedná se pouze o zálohu, která bude odečtena od částky 499$, za kterou si budete mít možnost koupit satelitní přijimač, převodník signálu a speciální router.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

Právě tato zařízení dokáží zachytit internet ze satelitů Starlinku a dostat jej až k vám domů, kde se k němu připojíte ať už přes ethernet přímo do onoho routeru a nebo přes klasickou Wi-Fi. Kromě tohoto setu pro připojení budete muset měsíčně platit také za samotné poskytování služby s tím, že ze začátku by měl Elon Musk účtovat měsíční poplatek 99 dolarů, ale ten by se měl postupně s počtem uživatelů stále čím dál tím víc snižovat. Rychlost připojení pak byla původně garantována na 150 Mbps downloadu a latencí maximálně 30ms. Elon Musk se však začátkem letošního roku vyjádřil na Twitteru, že by mělo dojít v době ostrého spuštění služby k navýšení na dvojnásobek a rychlost připojení by měla být 300 Mbps.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

Důležité je také poznamenat, že onen depozit můžete kdykoli stornovat a Starlink vám okamžitě pošle peníze zpět na váš účet. Je přitom zcela jedno, zda to bude den po objednávce nebo měsíc poté, co bude služba na vaší adrese již plně dostupná. Vzhledem k obrovskému zájmu uživatelů o tuto službu tak Starlink Elona Muska jednak získává uživatele, kteří mají skutečný zájem, ale ruku v ruce s tím další miliony dolarů, které může využít na rozvoj svých služeb.

Starlink internet si můžete předobjednat přímo zde.