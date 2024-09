Proč by dávalo představení iPhonu SE 4 již příští týden smysl

Včera jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že černým koněm Keynote, kterou Apple chystá na příští pondělí 9. září, může být čtvrtá generace iPhonu SE – tedy alespoň podle zdrojů reportéra Marka Gurmana z Bloombergu. Prakticky všichni leakeři, analytici a novináři přitom doposud hlásali, že k představení má dojít až na začátku příštího roku, jelikož právě toto období bylo i v minulosti Applem pro odhalení iPhonů SE využíváno. Byla by však chyba si rovnou říci, že se Gurmanovy zdroje zaručeně pletou, jelikož by letos dávalo představení iPhonu SE 4 v září spolu s iPhony 16 (Pro) docela smysl.

Zdroje Gurmana opírají své tvrzení zejména o klesající skladové zásoby iPhonů SE 3, na které naráží zákazníci po celém světě, přičemž v některých obchodech mají být iPhony SE 3 zcela vyprodány. Právě nedostatek určitého produktu přitom bývá leckdy předvojem příchodu jeho nové generace. V případě iPhonu SE 4 by pak dávalo jeho představení v září smysl kvůli iOS 18, respektive pak kvůli jeho nejdůležitější části ve formě AI systému Apple Intelligence. Ten totiž bude pro svůj chod potřebovat jednak vyšší výkon a jednak dostatečnou RAM paměť, což současná generace iPhonů SE (stejně jako třeba základní iPhony 16) nenabízí. Jelikož je ale úspěch Apple Intelligence pro Apple velmi důležitý pro budoucí rozvoj tohoto projektu, je třeba, aby byla hned od prvopočátku využívána v maximální možné míře a sklízela pozitivní ohlasy. A jak jinak tuto skutečnost zaručit, než spuštěním prodeje levného telefonu, který by Apple Intelligence „utáhl“.

Ve výsledku by tak ze strany Applu nebylo vůbec překvapivé, kdyby se v září rozhodl světu ukázat co možná největší množství iPhonů schopných zprovoznit Apple Intelligence, přičemž v nadcházejících měsících by pokračoval v tomto směru aktualizacemi základních iPadů a iPadů mini, čímž by do své nabídky dostal hardware plně kompatibilní právě s touto novinkou. Cesta k používání Apple Intelligence by byla tím pádem vydlážděna opravdu znamenitě a bylo by tedy jen na uživatelích, zda po ní vykročí či nikoliv. A co myslíte vy, ukáže Apple příští týden po boku iPhonů 16 (Pro) skutečně i iPhony SE 4 coby pomyslnou „one more thing“?