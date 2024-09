Ind držel hladovku, dokud mu maminka nekoupila iPhone

Doby, kdy jsme psali o tom, že lidé prodali vlastní ledvinu, aby si mohli koupit iPhone jsou již naštěstí za námi, ovšem i tak se najdou případy, které vzbuzují pozdvižení. Jistý indický mladík totiž začal držet hladovku jejímž cílem bylo, aby mu jeho maminka koupila iPhone. Ta po třech dnech chlapcova hladovění skutečně svolila a telefon mu koupila, respektive mu dala peníze na to, aby si vysněný mobil mohl koupit. Případ se poměrně rychle medializoval v lokálních médiích a novinář Abišek Kumar zveřejnil na sociální síti X video, na kterém je chlapec zachycen, jak si kupuje v hotovosti nový iPhone.

Zatím co mladík se zdá být spokojen, jeho maminka v pozadí videa již tolik nadšená z toho, za co její syn utratil peníze není. Prodavači ve videu říká, že její syn tři dny a tři noci nic nejedl a hodlal v tom pokračovat, dokud nedostane svůj vysněný iPhone. Maminka mu tak nakonec peníze na telefon dala, a to přes to, že se živí prodejem květin u místního hinduistického chrámu a nemá příliš mnoho peněz, natož na blbosti typu iPhone. Mladík si nakonec koupil iPhone 15 za 79 600 rupií, tedy za více než 21 000Kč, což je na Indii, kde je měsíční mzda v průměru 3 311,88Kč a lze očekávat, že chlapcova matka má ještě výrazně nižší mzdu, skutečně astronomická částka.

This video is saddening. This boy’s mother sells flowers outside a temple. He insisted on buying an iPhone, and went on a hunger strike for 3 days. In the end, the mother gave up and bought him an iPhone with her hard-earned money. Her expression says a lot. 💔 pic.twitter.com/7eAhqcU3pD

— Abhishek (@AbhishekSay) August 18, 2024