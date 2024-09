Apple chystá novou klávesnici pro iPady. Zaujme cenou i funkcemi

Pokud patříte mezi fanoušky iPadů a používáte spolu s nimi i klávesnici, máme pro zajímavou zprávu. Již v příštím roce má totiž Apple představit světu zbrusu novou klávesnici pro iPady, která dokáže zaujmout, jak cenou, tak ve výsledku i svými funkcemi.

S informacemi o vývoji nové klávesnice Magic Keyboard jako první přišel reportér Mark Gurman z Bloombergu s tím, že by se mělo jednat konkrétně o low-endové řešení určené primárně pro základní iPady či iPady Air. Klávesnice by se měla prodávat za velmi přívětivou cenu. Nemá sice dostat hliníkový horní rám jako klávesnice pro iPady Pro, má však od nich odkoukat například funkční klávesy. Díky tomu tak bude rázem klávesnice pro ovládání iPadu využitelnější, jelikož skrze ní bude možné zařízení ovládat komplexněji. Doufejme tedy, že se Applu podaří novinka dokončit co možná nejdřív a fanoušci iPadů si tak přijdou na své.