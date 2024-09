O čem se šeptá u Applu: Teleobjektiv iPhonu 16 Pro, RAM Maců s M4 a vylepšení AirPods Pro 3

Uplynulý týden přinesl mimo jiné jednu zajímavou a potěšující spekulaci – podle ní bychom se konečně u budoucích Maců s čipy M4 mohli dočkat v základu vyšší RAM. Kromě této zprávy bude v dnešním souhrnu řeč o chystaných AirPods Pro třetí generace nebo o teleobjektivu iPhonu 16 Pro.

RAM Maců s M4

Společnost Apple se konečně chystá zvýšit standardní konfiguraci paměti RAM v budoucích Macích. Podle dostupných informací by všechny nové modely Maců, které Apple letos představí, měly mít minimálně 16 GB RAM jako standard. To znamená konec dlouholeté praxe, kdy Apple nabízel pouze 8 GB RAM ve většině svých základních modelů a nutil zákazníky platit si za další paměť nemalý příplatek. Otázka, zda je 8 GB RAM pro Macy dostatečné, se intenzivně probírá již řadu let. Debata začala již v roce 2012, kdy Apple představil první MacBook Pro s Retina displejem a 8 GB RAM jako standardem. Apple ale stále nabízí 8 GB jako základní konfiguraci paměti pro několik modelů, včetně M3 14″ MacBooku Pro, M3 iMacu a M3 MacBooku Air. Mark Gurman z agentury Bloomberg však v průběhu uplynulého týdne informoval o tom, že Apple testuje čtyři nové modely Maců s čipem M4, a že všechny tyto modely disponují buď 16 GB nebo 32 GB sjednocené paměti. Gurman dříve uvedl, že Apple plánuje letos obnovit MacBook Pro, Mac mini a iMac s čipy M4. Jednou z možností je, že Apple považuje 16 GB RAM za nové minimální požadavky pro budoucí funkce umělé inteligence zaváděné pod hlavičkou Apple Intelligence, ale to je zatím pouhá spekulace.

Ještě lepší potlačení hluku u AirPods Pro 3

V průběhu uplynulého týdne se na internetu objevily kromě jiného také zajímavé spekulace, týkající se chystaných AirPods Pro 3. generace. Leaker s přezdívkou Kosutami na sociální síti X před pár dny uvedl, že by AirPods 3 Pro měly nabídnout výrazně lepší funkci aktivního potlačení hluku ve srovnání s AirPods Pro druhé generace, které byly uvedeny na trh před téměř dvěma lety. Leaker však neposkytl žádné konkrétní podrobnosti o tomto údajné vylepšení. Podle některých zdrojů by Apple mohl již v průběhu podzimní Keynote představit AirPods 4, AirPods Pro 3 ale na sebe s největší pravděpodobností nechají čekat ještě o něco déle. Stejně tak bychom si měli ještě nějaký čas počkat na nové AirPods Max.

iPhone 16 Pro: Lepší teleobjektiv pro oba modely

Společnost Apple podle dostupných informací zavede u svého iPhonu 16 Pro teleobjektiv s technologií Tetraprism, a to nejen u varianty Pro, ale také u verze Pro Max. Tímtéž teleobjektivem disponoval již loňský iPhone, ovšem pouze u modelu iPhone 15 Pro Max. Podle nejnovějších zpráv Apple zůstane u stejného dodavatele jako v loňském roce. Podle serveru The Elec poskytne firma LG Innotek moduly pro počáteční zásoby modelů iPhone 16 Pro, u kterých se očekává, že budou uvedeny na trh v pátek 20. září. Teleobjektiv má složenou skleněnou strukturu, kterou Apple nazývá technologií Tetraprism. Odráží světlo čtyřikrát, což umožňuje delší ohniskovou vzdálenost 120 mm. iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max mají nabídnout 5x optický zoom a 25x digitální zoom. Když se počáteční zásoby vyčerpají, což se očekává kolem čtvrtého kvartálu, Apple se údajně obrátí na své sekundární dodavatele – společnosti Foxconn a Cowell.