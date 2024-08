Nejen iPhony 16! Apple má v září představit i dvoje nové AirPods

Letošní září by mělo být na Apple produkty opravdu bohaté. Kromě představení iPhonů 16 (Pro) či nové generace Apple Watch se totiž počítá i s příchodem hned dvou nových AirPods. Tvrdí to alespoň velmi spolehlivý reportér Bloombergu Mark Gurman. A co víc, potvrzeny od něj máme i poměrně zajímavé detaily.

Přestože má Apple představit v září dvoje nové AirPods, ve své podstatě se bude jednat jen o jeden model ve formě AirPods 4. Těmi nahradí v současnosti prodávané AirPods 2 a AirPods 3, přičemž vzhledem k tomu nejspíš příliš nepřekvapí, že i AirPods 4 dorazí ve dvou odlišných variantách a to jak cenou, tak i funkcemi. Designově mají být obě verze AirPods 4 stejné, rozdíl však má být v aktivním potlačení okolního hluku (ANC), kdy levnější verze nahrazující AirPods 2 jej nabízet nebudou, zatímco dražší verze nahrazující AirPods 3 ANC nabídne. V obou případech pak bude nasazena nabíjecí krabička s USB-C, přičemž na výběr by měly být jak verze s pouzdrem podporujícím bezdrátové nabíjení, tak i verze bez podpory, které budou opět levnější. Bohužel, jakou cenu u nich Apple nasadí můžeme zatím jen hádat, byť z logiky věci by se měla cena levnější verze pohybovat kolem 3790 Kč a dražší pak kolem 4990 Kč. Právě za tyto ceny totiž Apple nyní prodává AirPods 2, respektive AirPods 3.