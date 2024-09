Využijte Klidový režim na iPhonu opravdu naplno! Poradíme vám, jak na to

Přizpůsobení designu hodin

Chcete si ještě více přizpůsobit vzhled svého iPhonu v Klidovém režimu? Kromě widgetů můžete také snadno změnit styl zobrazení hodin. Stačí uvést iPhone do Klidového režimu a dlouhým stiskem na hodiny na displeji přejít do režimu úprav. Klepnutím na bílé tlačítko v pravém dolním rohu se dostanete do nastavení vzhledu hodin, kde si můžete vybrat z různých stylů, barev a fontů. Až budete hotovi, stačí klepnout na Hotovo v pravém horním rohu. Pro rychlou změnu stylu můžete také jednoduše přejet prstem nahoru nebo dolů po zobrazení hodin.