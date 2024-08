Skvělé iOS aplikace, které by vám neměly uniknout

Wizzy

Wizzy je praktická aplikace pro váš iPhone, díky které můžete snadno sdílet svou polohu s rodinou, přáteli a kolegy. V reálném čase tak může kdokoliv z vašeho seznamu kontaktů vidět, kde se právě nacházíte. Díky tomu budete mít neustále přehled a budete vědět, co se kolem vás děje. Přidávání přátel je v aplikaci Wizzy hračkou. Stačí si s nimi ťuknout telefony dohromady a je to. Samozřejmě je možné je přidat i pomocí jejich ID, načtením QR kódu přímo v aplikaci nebo jednoduše výběrem z vašich kontaktů. Pro ještě rychlejší sledování polohy vašich blízkých si můžete na svou domovskou obrazovku přidat widget. Ten vám okamžitě zobrazí, kde se právě nacházejí. Ať už je to společný výlet, nebo jen chcete svým přátelům ukázat, co zrovna děláte, funkce „Nows“ vám umožní sdílet s nimi na 24 hodin fotku. Na mapě si pak můžete zobrazit všechny tyto momentky a zavzpomínat na ty nejhezčí zážitky. Navíc si pro každého kamaráda můžete zvlášť nastavit, jestli chcete sdílet vaši přesnou polohu, rozmazanou polohu nebo jen informaci o tom, kde jste byli naposledy.

Aplikaci Wizzy stáhnete zde.